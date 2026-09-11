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Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
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Cidades

Novo sistema informatizado aprimora Passe Livre Estudantil e facilita cadastramentos

Melhorias na plataforma foram disponibilizadas no segundo semestre deste ano, garantindo mais agilidade nas solicitações e simplificando a gestão de processos

11 setembro 2026 - 18h22Por de Suzano
Novo sistema informatizado aprimora Passe Livre Estudantil e facilita cadastramentosNovo sistema informatizado aprimora Passe Livre Estudantil e facilita cadastramentos - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano tem encurtado caminhos para quem busca adesão ao Programa Passe Livre Estudantil pela implementação de um novo sistema informatizado, que tem garantido mais agilidade nas solicitações e simplificado a gestão de processos a partir de uma plataforma mais completa e intuitiva.

Os avanços trouxeram para este segundo semestre de 2026 diferentes inovações no site onde é feito o cadastramento. Esta plataforma passou a reunir balcão de solicitações, análise de documentos e gestão de benefícios em um sistema único. Com uma interface mais acessível, a plataforma automatizou etapas cruciais de conferência e cruzamento de dados, eliminando entraves manuais.

O novo portal sis.suzano.sp.gov.br/passelivre foi idealizado pela Unidade de Planejamento, Dados e Inovação em Tecnologia (UPDIT) para reforçar a diretriz municipal de integrar modernização e serviço público com o aprimoramento das ferramentas, garantindo benefícios em função da melhoria contínua do trabalho.

Dentre as vantagens desse novo sistema, podem ser citados os campos específicos para que os usuários façam a avaliação do programa. O canal direto permite que os estudantes enviem notas e sugestões, ajudando a administração municipal a monitorar a qualidade do serviço e planejar futuras atualizações na plataforma.

As mudanças no site também facilitaram o estudante no acompanhamento de toda sua jornada, considerando as etapas exigidas para adesão ao programa, desde o envio da documentação inicial até a notificação final, já que pode ser observado o valor liberado e o dia específico para a recarga do cartão de transporte.

A responsável pela UPDIT, Janaina Camargo, destacou o salto de qualidade que o novo sistema trouxe para a gestão. “Nossa equipe técnica projetou uma ferramenta intuitiva que resolveu antigos gargalos operacionais, auxiliando bastante o dia a dia dos profissionais que fazem as análises das solicitações, reduzindo o tempo de resposta e automatizando o cruzamento de dados de forma segura”, ressaltou ela.

Segundo a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, o impacto positivo está refletindo diretamente na rotina escolar e no suporte aos estudantes. “Essa modernização simplifica o acesso ao benefício e assegura que o aluno permaneça focado nos estudos. A tecnologia se tornou uma grande aliada da nossa pasta para desburocratizar processos essenciais”, disse a titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi reforçou que o sucesso do portal é resultado de um trabalho alinhado entre as áreas técnicas da prefeitura. “Nossa gestão tem a preocupação constante em unir o planejamento em tecnologia com o trabalho das secretarias, transformando inovação em serviços práticos que melhoram diretamente o atendimento ao cidadão", declarou o chefe do Executivo.

Etapas do Passe Livre

Para participar, o interessado deve residir em Suzano, atender aos critérios socioeconômicos previstos na legislação e cumprir os demais requisitos estabelecidos pelo programa, que contempla também alunos dos ensinos fundamental e médio da rede particular que sejam bolsistas, além de estudantes de cursos técnicos e do ensino superior.

O primeiro passo é criar a conta de acesso no portal oficial, entrando pelo link sis.suzano.sp.gov.br/passelivre. Com o cadastro concluído e atualizado, o aluno deve iniciar formalmente o pedido do benefício correspondente ao semestre letivo. Para isso, no menu lateral esquerdo da tela, deve clicar na opção “Solicitação” e preencher as informações pessoais e escolares solicitadas, incluindo nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, instituição de ensino, carga horária, curso e linha de ônibus utilizada.

Após o preenchimento dos dados, o sistema gera um formulário que deverá ser impresso e apresentado à instituição de ensino para validação. Na sequência, a documentação deverá ser digitalizada e encaminhada para análise, de acordo com o cronograma disponibilizado no portal.

Ao acessar o site http://sis.suzano.sp.gov.br , na seção FAQ, o usuário encontra respostas para as dúvidas mais frequentes sobre o programa e também um guia de como realizar todas as etapas do processo. 

A concessão do benefício só ocorrerá após a aprovação de todos os documentos apresentados. O andamento da solicitação, que neste semestre precisa ser feita até 30 de setembro, poderá ser acompanhado pelo próprio estudante na plataforma.

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