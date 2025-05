Cineteatro inicia exibição de filmes das mostras 'Mamães Massa!' e 'Clássicos do Cinema'

A Secretaria de Cultura de Suzano definiu a programação de filmes para o mês de maio no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro). No total, serão oito sessões entre os dias 7 e 28, sempre às quartas-feiras, e, para assistir as exibições, basta comparecer ao local antes do início da sessão.

Em homenagem ao Dia das Mães, uma das mostras será “Mamães Massa!”. Os filmes, que retratam tradicionais momentos maternos, serão exibidos sempre às 14h30. Já no período noturno, às 19 horas, a mostra “Clássicos do Cinema”, da Sessão de Pontos MIS, trará ao público grandes obras cinematográficas.

A programação começa nesta quarta-feira com a comédia “Minha Mãe é uma Viagem” (2012), com direção de Anne Fletcher. O longa de 90 minutos, protagonizado por Seth Rogen e Barbra Streisand, retrata a emocionante jornada de uma mãe que está em busca de um antigo amor durante uma longa viagem de carro com seu filho; o filme é destinado a maiores de 12 anos.

À noite, “Metrópolis” (1927), dirigido por Fritz Lang, será exibido a todos os presentes. Com 126 minutos, o clássico do cinema mudo retrata o extremo capitalismo vivenciado por trabalhadores da cidade de Metrópolis. A exibição é livre.

Já no dia 14, no primeiro horário, a mostra “Mamães Massa!” irá exibir o filme “Valente” (2012), dirigido por Brenda Chapman e Mark Andrews. A animação aborda a história da princesa Merida e o impasse que ela vivencia com sua mãe, a rainha que irá decidir o futuro do reino. A entrada tem classificação livre para todos.

Às 19 horas, “O Gabinete do Dr. Caligari” (1920) será exibido ao público. O terror fantasioso tem direção de Robert Wiene e é considerado uma das obras primas do expressionismo alemão ao retratar a história de um hipnotizador que usa um homem sonâmbulo para cometer assassinatos. O filme tem no elenco o ator Werner Krauss no papel do protagonista. A entrada é para maiores de 12 anos.

Na semana seguinte, no dia 21, a programação exibe “Fala Sério, Mãe!” (2017), uma emocionante história de mudanças e descobertas com direção de Pedro Vasconcelos. Durante 80 minutos, Ângela, interpretada por Ingrid Guimarães, vive uma mãe superprotetora que precisa aprender a lidar com o crescimento de Malu, papel de Larissa Manoela, sua filha adolescente que deseja ter mais liberdade. A exibição é indicada para maiores de 10 anos.

Durante a sessão noturna, “Viagem à Lua” (1902), com direção de Georges Méliès, é um marco dentro do cinema mudo por ser considerado o primeiro filme de ficção científica. Com 12 minutos, ele retrata a viagem de um professor com seu grupo de amigos até a Lua, onde acabam sendo sequestrados por habitantes hostis. O curta, que tem mais de cem anos de criação e é baseado nos livros clássicos “Da Terra à Lua” (1865), de Júlio Verne, e “The First Men in the Moon” (1901), ou “Os Primeiros Homens na Lua”, na tradução para o português, de H. G. Wells, é livre para todos.

Encerrando a programação de maio, a mostra “Mamães Massa!” apresenta ao público “Red - Crescer é uma Fera” (2022). A fantasia dirigida por Domee Shi retrata a adolescência de Red, uma garota que se transforma em um grande panda vermelho quando fica nervosa. A exibição é livre para todos.

A última sessão fecha com chave de ouro ao exibir “Sabotagem” (1936), do mestre do suspense Alfred Hitchcock. O suspense aborda a história de uma mulher que começa a desconfiar que seu marido está envolvido com atos terroristas em Londres. O clássico é indicado para maiores de 12 anos.

O secretário José Luiz Spitti destacou os benefícios das programações, que ocorrem mensalmente. “Além de promover o lazer, o conhecimento cultural que as diferentes obras trazem aos suzanenses fomenta o interesse na prática cinematográfica. Durante esse mês, clássicos do cinema e sessões especiais para as mães de Suzano serão ofertados gratuitamente. Por isso, convido todos a prestigiarem a programação especial de maio”, ressaltou o chefe da pasta.