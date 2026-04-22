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Jornal Diário de Suzano - 21/04/2026
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Cidades

'Circula Palmares' leva programação musical ao Centro Cultural Colorado no próximo domingo (25)

Ação descentralizada do 'Programa Agita Palmares' será realizada das 13 às 17 horas, com apresentação do grupo Simples União e repertório variado

22 abril 2026 - 15h11Por De Suzano
'Circula Palmares' leva programação musical ao Centro Cultural Colorado no próximo domingo (25)'Circula Palmares' leva programação musical ao Centro Cultural Colorado no próximo domingo (25) - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano promove no próximo domingo (26/04), das 13 às 17 horas, mais uma edição do projeto “Circula Palmares”, no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique). A iniciativa integra o “Programa Agita Palmares” e tem como objetivo descentralizar atividades culturais, ampliando o acesso da população a atrações artísticas em diferentes pontos da cidade.

A programação contará com apresentação do grupo Simples União, formado por Luciano (voz e tantan), Geovana (voz), João Vitor (percussão), Eduardo (voz e cavaquinho), Sidnei (voz e violão), Ed Carlos (voz e pandeiro), Evandro (voz e percussão) e Alex (contrabaixo). O conjunto se destaca por um repertório diversificado, inspirado principalmente nos sambas e pagodes dos anos 1990, além de incluir músicas atuais de MPB, axé e outros estilos musicais.

O “Circula Palmares” faz parte das ações da Secretaria Municipal de Cultura para fortalecer a ocupação dos equipamentos públicos e incentivar a participação da comunidade em atividades gratuitas. A descentralização das programações busca garantir maior alcance das políticas para esse segmento, promovendo o acesso em bairros e espaços culturais distribuídos pelo município.

Também de acordo com a pasta, a iniciativa deve seguir com novas edições ao longo do ano, ampliando a oferta de atrações e consolidando o projeto como um circuito cultural itinerante.

O secretário José Luiz Spitti destacou a proposta do projeto de levar a programação para além da região central. “A gente quer que as pessoas encontrem a cultura no próprio bairro, perto de casa. O ‘Circula Palmares’ nasce com essa ideia de ocupar os espaços, movimentar os equipamentos públicos e criar momentos de encontro por meio da música e da convivência”, afirmou.

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