'Circula Palmares' leva programação musical ao Centro Cultural Colorado no próximo domingo (25)

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano promove no próximo domingo (26/04), das 13 às 17 horas, mais uma edição do projeto “Circula Palmares”, no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique). A iniciativa integra o “Programa Agita Palmares” e tem como objetivo descentralizar atividades culturais, ampliando o acesso da população a atrações artísticas em diferentes pontos da cidade.

A programação contará com apresentação do grupo Simples União, formado por Luciano (voz e tantan), Geovana (voz), João Vitor (percussão), Eduardo (voz e cavaquinho), Sidnei (voz e violão), Ed Carlos (voz e pandeiro), Evandro (voz e percussão) e Alex (contrabaixo). O conjunto se destaca por um repertório diversificado, inspirado principalmente nos sambas e pagodes dos anos 1990, além de incluir músicas atuais de MPB, axé e outros estilos musicais.

O “Circula Palmares” faz parte das ações da Secretaria Municipal de Cultura para fortalecer a ocupação dos equipamentos públicos e incentivar a participação da comunidade em atividades gratuitas. A descentralização das programações busca garantir maior alcance das políticas para esse segmento, promovendo o acesso em bairros e espaços culturais distribuídos pelo município.

Também de acordo com a pasta, a iniciativa deve seguir com novas edições ao longo do ano, ampliando a oferta de atrações e consolidando o projeto como um circuito cultural itinerante.

O secretário José Luiz Spitti destacou a proposta do projeto de levar a programação para além da região central. “A gente quer que as pessoas encontrem a cultura no próprio bairro, perto de casa. O ‘Circula Palmares’ nasce com essa ideia de ocupar os espaços, movimentar os equipamentos públicos e criar momentos de encontro por meio da música e da convivência”, afirmou.