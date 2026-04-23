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Jornal Diário de Suzano - 21/04/2026
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Cidades

Jardim Anchieta em Ferraz recebe Prefeitura No Meu Bairro com mais de 50 serviços neste sábado (25)

Programa da Prefeitura leva diversos atendimentos para os bairros da cidade

22 abril 2026 - 16h20Por De Ferraz
Jardim Anchieta em Ferraz recebe Prefeitura No Meu Bairro com mais de 50 serviços neste sábado (25)Jardim Anchieta em Ferraz recebe Prefeitura No Meu Bairro com mais de 50 serviços neste sábado (25) - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz chega com uma grande estrutura do programa ‘Prefeitura No Meu Bairro’, na rua Albertina, no Jardim Anchieta, neste sábado, dia 25 de abril.

A rua e também a tradicional quadra do bairro estarão ocupadas com mais de 50 serviços gratuitos para a população e em novo horário: das 13h30 às 18 horas e novidades nos atendimentos como os da Farmácia Itinerante da Secretaria de Saúde, ações e orientações da Coordenadoria da Mulher e jogos de tabuleiro da Secretaria de Esportes e Lazer, além da Ouvidoria.

O objetivo é envolver todas as famílias do bairro nas ações preparadas pela administração municipal. A estrutura começa a ser montada a partir do meio-dia e a desmontagem está prevista para ocorrer até às 19 horas. Para isso, a Prefeitura de Ferraz solicita uma atenção aos moradores desta rua neste dia por conta da saída e entrada dos carros nas casas, que ficará impossibilitada por conta das atividades.

Serão montadas quase 30 tendas com muitos serviços. Na quadra estarão instalados brinquedos e ações voltadas para as crianças. E ao longo da rua Albertina, as diversas tendas com serviços das 18 secretarias.  

Mais facilidade onde você está é o principal objetivo do programa, que a cada período segue para um bairro diferente da cidade, levando todos os serviços da Prefeitura de Ferraz, com a facilidade de ser no próprio bairro como: castração de cães e gatos; vacinação; atendimentos médico e odontológico; doação de mudas, Bazar Social do Fundo Social de Solidariedade; atrações culturais, brinquedos infláveis e Procon.

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