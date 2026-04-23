Jardim Anchieta em Ferraz recebe Prefeitura No Meu Bairro com mais de 50 serviços neste sábado (25)

A Prefeitura de Ferraz chega com uma grande estrutura do programa ‘Prefeitura No Meu Bairro’, na rua Albertina, no Jardim Anchieta, neste sábado, dia 25 de abril.

A rua e também a tradicional quadra do bairro estarão ocupadas com mais de 50 serviços gratuitos para a população e em novo horário: das 13h30 às 18 horas e novidades nos atendimentos como os da Farmácia Itinerante da Secretaria de Saúde, ações e orientações da Coordenadoria da Mulher e jogos de tabuleiro da Secretaria de Esportes e Lazer, além da Ouvidoria.

O objetivo é envolver todas as famílias do bairro nas ações preparadas pela administração municipal. A estrutura começa a ser montada a partir do meio-dia e a desmontagem está prevista para ocorrer até às 19 horas. Para isso, a Prefeitura de Ferraz solicita uma atenção aos moradores desta rua neste dia por conta da saída e entrada dos carros nas casas, que ficará impossibilitada por conta das atividades.

Serão montadas quase 30 tendas com muitos serviços. Na quadra estarão instalados brinquedos e ações voltadas para as crianças. E ao longo da rua Albertina, as diversas tendas com serviços das 18 secretarias.

Mais facilidade onde você está é o principal objetivo do programa, que a cada período segue para um bairro diferente da cidade, levando todos os serviços da Prefeitura de Ferraz, com a facilidade de ser no próprio bairro como: castração de cães e gatos; vacinação; atendimentos médico e odontológico; doação de mudas, Bazar Social do Fundo Social de Solidariedade; atrações culturais, brinquedos infláveis e Procon.