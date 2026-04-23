Transporte celebra Dia Nacional da Paz no Trânsito com ação no Terminal Norte

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano realizou uma ação no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, na manhã desta quarta-feira (22/04) para valorizar o Dia Nacional da Paz no Trânsito, que foi celebrado na véspera (21/04).

Nesta oportunidade, a equipe do Departamento de Educação para o Trânsito alertou os motoristas sobre conduta segura e responsável, para incentivar comportamentos que ajudem a reduzir acidentes e preservar vidas. Por meio do diálogo e da entrega de panfletos informativos, foram compartilhadas as pequenas atitudes que fazem diferença.

As mensagens enfatizaram cinco comportamentos que garantem um trânsito mais seguro, incluindo o respeito pelos limites de velocidade; o uso adequado do celular; a preferência aos pedestres; o uso do cinto de segurança; e a direção livre de álcool.

Para reforçar a conscientização em torno destas orientações, foi levada uma faixa com os dizeres “Gentileza no trânsito evita acidentes! Faça a sua parte! No trânsito, respeitar o próximo é um ato de cidadania. Vamos fazer do trânsito um lugar de paz, mais seguro para todos”.

Resultados

A atuação da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana está contribuindo diretamente para a redução de acidentes fatais em Suzano. A realidade pôde ser constatada a partir de dados compilados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito (Infosiga), uma plataforma do governo de Estado gerenciada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SP), que centraliza estatísticas de acidentes de trânsito (fatais e não fatais).

Os números compartilhados pelas equipes técnicas que alimentam a ferramenta demonstram que houve queda de 30% no número de mortes no trânsito ocorridas nas vias de Suzano, ao se comparar o período compreendido entre os meses de janeiro e dezembro de 2024, que registrou 34 acidentes com óbito, e de 2025, com 24.

Este resultado é fruto de um trabalho que integra as ações de Educação para o Trânsito com as melhorias em sinalização e as fiscalizações que são feitas no transporte complementar e nas vans escolares.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, afirmou que as ações educativas aumentam a conscientização de motoristas e pedestres. “Buscamos estar atentos ao trânsito para identificar as informações que precisamos reforçar e garantir que todos trafeguem com tranquilidade. O nosso trabalho tem valorizado cada vez mais as orientações junto aos motoristas, o que tem se refletido na redução de acidentes”, declarou Galo.