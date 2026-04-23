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Jornal Diário de Suzano - 21/04/2026
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Cidades

Inscrições para a 2ª edição do Selo Amigo da Pessoa com TEA acabam no dia 27 de abril

Iniciativa da SEDPcD reconhece práticas inclusivas de empresas privadas, entidades e organizações com atuação no estado de São Paulo

22 abril 2026 - 15h38Por da Reportagem Local
Inscrições para a 2ª edição do Selo Amigo da Pessoa com TEA acabam no dia 27 de abrilInscrições para a 2ª edição do Selo Amigo da Pessoa com TEA acabam no dia 27 de abril - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo reconhecer e valorizar boas práticas de inclusão e promoção dos direitos da pessoa autista, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), promove a segunda edição do Selo Amigo da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). As inscrições seguem abertas até o dia 27 de abril e podem ser realizadas via formulário online.

Link para inscrição: https://forms.gle/txJcVUXvwbGG6sYq9

A iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar ações, projetos e práticas que promovam a inclusão, o respeito e a garantia de direitos das pessoas com TEA no estado de São Paulo. 

Para o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, a continuidade da iniciativa reforça o compromisso do Governo de São Paulo com políticas públicas inclusivas.

“Estamos dando sequência a uma ação que já demonstrou impacto real na vida das pessoas com TEA e suas famílias. A segunda edição do Selo Amigo da Pessoa com TEA amplia esse movimento, incentivando ainda mais instituições, empresas e iniciativas a adotarem práticas inclusivas e acessíveis. Nosso objetivo é consolidar uma cultura de respeito, acolhimento e garantia de direitos em todo o Estado”, afirmou o secretário.

Poderão candidatar-se à obtenção do Selo: empresas privadas de todos os portes e setores; entidades da administração pública indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista) com atuação no estado de São Paulo; órgãos da administração pública direta com atuação no Estado de São Paulo; e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e Organizações Sociais (OSs) com atuação no estado de São Paulo.

O processo de avaliação das inscrições será realizado pelo comitê gestor do PEIPTEA, que analisará os projetos com base em critérios técnicos e de impacto social. A divulgação do resultado está prevista para o dia 29 de maio. A cerimônia de entrega do Selo deverá acontecer na segunda quinzena de junho, reunindo representantes das iniciativas reconhecidas e autoridades do Governo do Estado.

Na primeira edição, realizada em 2025, foram selecionadas 112 iniciativas que receberam o Selo, após julgamento conduzido pelo comitê gestor do Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (PEIPTEA). O número expressivo de projetos reconhecidos evidenciou o engajamento de diferentes setores da sociedade na promoção da inclusão.

Mais informações sobre o regulamento e o processo de inscrição podem ser acessadas pelos canais oficiais da SEDPcD.

Serviço
Inscrições para a 2ª edição do Selo Amigo da Pessoa com TEA
Prazo: de 27 de março a 27 de abril
Link: https://forms.gle/txJcVUXvwbGG6sYq9

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