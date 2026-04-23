Prefeitura retoma obras de requalificação da rua Ipês já nesta semana

As tratativas que a Prefeitura de Suzano está conduzindo com o governo federal para destravamento de repasses voltados à infraestrutura da cidade garantirão a retomada, ainda nesta semana, da requalificação da rua Ipês, na Vila Urupês, que integra o pacote de obras que serão realizadas nesta localidade do município.

Conforme anunciado pelo prefeito Pedro Ishi na última segunda-feira (20/04), houve a liberação de mais R$ 1,27 milhão para os trabalhos que garantirão o novo asfalto na via, a partir da continuidade dos serviços preliminares que começaram no mês de setembro do ano passado. O trabalho acontecerá em um trecho de 1,1 quilômetro, que fica compreendido entre a avenida Brasília e a rua Ivan Fleury Meireles.

Para celebrar o reinício das atividades, o chefe do Executivo promoveu uma vistoria na rua, junto ao ao secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e aos vereadores Artur Takayama, presidente da Câmara de Suzano; Jaime Siunte; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Para que seja executado o trabalho de pavimentação, que ficará sob responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda., haverá um investimento total de R$ 7,4 milhões, sendo R$ 6,8 milhões de recursos federais, dos quais já foram liberados R$ 2,6 milhões, e R$ 600 mil de contrapartida municipal, que garantirão também, num momento posterior, a requalificação em um trecho de 352 metros de extensão da rua Jeca Tatu, entre rua Gato Cinzento e a rua Professor Jeremia, além de melhorias no sistema de drenagem das ruas Guilherme e Ipês, além da avenida Taiaçupeba.

Paralelamente a essas ações, a prefeitura dará andamento aos serviços que promoverão uma revisão da iluminação pública zeladoria completa nestes pontos.

O projeto se alinha às demandas da população, que já estavam na pauta da administração municipal desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, quando foi assinado o convênio com o governo federal que tem viabilizado recursos para a obra. Na etapa inicial de intervenções, no segundo semestre do ano passado, também houve acompanhamento dos mesmos parlamentares que estiveram com o prefeito Pedro Ishi nesta segunda-feira.

A primeira fase de obras contemplou, entre outras ações, os primeiros serviços das obras de drenagem que foram projetadas para prover as condições necessárias para o escoamento ideal das águas da chuva, preservando o deslocamento dos moradores e de todos que circulam pelos bairros.

O secretário Samuel Oliveira afirmou que as obras na Vila Urupês e na Vila Amorim acabam beneficiando todos os motoristas que circulam pela região central da cidade. “Esses bairros são estratégicos para a mobilidade do município, já que são utilizados para quem chega e sai do centro. Uma vez que garantimos intervenções para melhorar a condição das vias, começando pelo sistema de drenagem e terminando com a nova pavimentação, facilitamos o deslocamento de todos”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito frisou que as obras nestas localidades se integram ao trabalho que tem ocorrido em toda a cidade. “Tivemos esse contato com o governo federal para que pudéssemos dar andamento às obras, já que o repasse dos recursos ficou travado após o início das intervenções. Fizemos as tratativas que eram necessárias e agora voltaremos com o trabalho, para beneficiar toda a população. Esta é mais uma conquista para Suzano e se integra ao avanço na mobilidade que estamos proporcionando nos quatro cantos do município”, destacou o chefe do Executivo.