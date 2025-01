Claudio Miyake é o novo presidente do Conselho Federal de Odontologia

O Conselho Federal de Odontologia realiza, na próxima terça-feira, 21 de janeiro, a posse solene da gestão para o triênio 2024-2027. O novo presidente do CFO é o mogiano Claudio Miyake, eleito oficialmente no dia 8 de dezembro, juntamente com a nova diretoria e novo plenário. A solenidade de posse será realizada no teatro da sede da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD), em São Paulo, durante o evento de abertura da 42ª edição do CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo).

“Sinto-me honrado por chegar ao comando do mais importante órgão representativo da Odontologia no país. O CFO é responsável pela normatização e fiscalização do exercício legal e ético da profissão. Temos a missão de construir uma Odontologia cada vez mais valorizada, com foco não apenas na classe, mas principalmente na proteção da população. A presidência do Conselho Federal de Odontologia é uma conquista importante e uma grande responsabilidade”, destaca Claudio Miyake.

Na presidência do CFO, Claudio Miyake deverá promover ações que garantam maior integração da classe odontológica em todo país, com ampliação do diálogo junto aos Conselhos Regionais e demais entidades. Também vai atuar em outras pautas importantes, como a luta pela equiparação do piso salarial dos cirurgiões-dentistas, a regulamentação da Odontologia Hospitalar no país, a obrigatoriedade do Exame de Proficiência na Odontologia, a ampliação do acesso ao atendimento em Saúde Bucal pela população de baixa renda, conforme previso na Política Nacional de Saúde Bucal; entre outros temas.

As medidas deverão beneficiar toda a classe odontológica, que congrega mais de 775 mil inscritos em todo o Brasil. Deste total, cerca de 427 mil são cirurgiões-dentistas. Em Mogi das Cruzes, o Conselho Federal de Odontologia possui o registro de 2.268 inscritos, sendo 1663 cirurgiões-dentistas. Na região do Alto Tietê, são 5.311 inscritos, dos quais 3.097 são cirurgiões-dentistas. “As ações do CFO possuem impacto direto na vida e carreira dos profissionais que atuam na área da Odontologia, o que inclui também Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê”, pontua Claudio Miyake.

Trajetória de vida



O mogiano Claudio Miake é cirurgião-dentista, especialista em Ortodontia e mestre em Odontologia, tendo sido secretário municipal de Saúde em Mogi das Cruzes e eleito vereador por dois mandatos na cidade. Também ocupou os cargos de presidente da APCD Regional de Mogi das Cruzes; membro do Comitê Técnico sobre o Manual Brasileiro de Acreditação de Serviços Odontológicos; secretário-geral da ABCD; membro honorário da Academia Tiradentes de Odontologia; membro da Academy of Dentistry International e presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) por três gestões.

Quando ocupou a presidência do CROSP, Claudio Miayke desenvolveu ações importantes como, por exemplo, o combate à pirataria de produtos odontológicos vendidos ilegalmente à população, os estudos que deram origem às novas normatizações para uso ético das redes sociais na Odontologia e o estudo de fluoretação das águas do estado, considerado o maior já desenvolvido em todo o mundo nessa área. Em seguida, tornou-se secretário geral do CFO e agora chega à presidência da autarquia.