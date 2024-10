Clínica da Mulher realiza 2.169 consultas e 2.793 procedimentos

A Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa, realizou 2.169 consultas e 2.793 procedimentos entre os dias 29 de janeiro e 23 de setembro. Foram promovidas 2.029 ultrassonografias (obstétricas, obstétricas com doppler, morfológicas, transvaginais, de mamas, de abdômen total, de parede abdominal e partes moles) e inseridos 51 Implanons e nove Dispositivos Intrauterinos (DIUs).

O equipamento realiza uma série de atendimentos, incluindo consultas ginecológicas, avaliação psicossocial do planejamento familiar para laqueadura e vasectomia, ultrassonografias, pré-natal de alto risco, enfermagem, atendimento psicológico para gestantes de alto risco, mulheres vítimas de violência e nutricionista para gestantes de alto risco.

Inaugurada em 27 de janeiro, a Clínica da Mulher recebe pacientes encaminhadas de todos os postos de saúde. As mulheres atendidas pela clínica podem realizar diversos procedimentos, como papanicolau, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, auriculoterapia, acupuntura, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, eletrocardiograma, cardiotocografia, coleta de sangue, medicações, teste de gravidez, dentre outros. Com relação à realização de papanicolau e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, o atendimento é em livre demanda, ou seja, não necessita de agendamento prévio ou encaminhamento.

Sobre a estrutura do equipamento, a Secretaria de Saúde informa que a Clínica da Mulher conta com cinco consultórios, ultrassonografia, gerência e medicação. Possui também parte administrativa, brinquedoteca, recepção e banheiros. O investimento total para a construção do equipamento foi de R$ 235.289,14.

O secretário Diego Ferreira ressaltou o intenso trabalho realizado pelas equipes para promover bem-estar às mulheres atendidas. “O público feminino é bastante expressivo em nossa cidade e a Clínica da Mulher veio para oferecer um ambiente exclusivo a este público. Ela é um grande suporte para nossos postos de saúde e acolhe mulheres dando a elas o devido valor, carinho e atenção”, afirmou ele.