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Jornal Diário de Suzano - 29/04/2026
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Suzano

Fios caídos na Avenida Roberto Simonsen causam transtorno em Suzano

Os materiais já foram retirados do local pela empresa responsável

29 abril 2026 - 11h45Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Fios caídos na Avenida Roberto Simonsen causam transtorno em SuzanoFios caídos na Avenida Roberto Simonsen causam transtorno em Suzano - (Foto: Imagens cedidas ao DS)

A passagem de carros e pedestres foi perturbada por fios que, segundo os moradores, estavam caídos na Avenida Roberto Simonsen, desde sua inauguração no dia 2 de abril, em Suzano. A Secretaria Municipal de Manutenção de Serviços Urbanos informou que a empresa responsável pelos fios enviou uma equipe até o local, no Jardim Márcia, e promoveu a retirada do material na manhã desta quarta-feira (29).

Para a gestora de operações, Rosane Shimitzen, a situação impactou seu trabalho de home office. “Esses fios estão caídos desde a inauguração da obra e o bairro está sem internet de uma das há uma semana. Isso impactou muito no geral porque tem comerciantes, gente que trabalha de casa como eu, empresas de e-comerce, câmeras e alarmes de segurança que precisam da internet”, disse.

O trânsito também foi impactado. A representante comercial, Letícia Araújo, relatou que veículos e pessoas passavam constantemente pelos fios. “A gente passa a pé ou de bicicleta se enroscando neles sem saber se está com energia. Os carros e caminhões quando passam também acabam puxando. É um perigo”.

Já para o enfermeiro, Uilian Antonio Da Silva, a situação está difícil em todos os momentos do dia. “Eu passo cerca de 8 vezes por dia no local, e não importa o horário, é sempre complicado”, disse. Ele comentou ainda que “ontem mesmo um caminhão passou pelos fios e acabou arrancando-os novamente”.

A Prefeitura de Suzano reforça que a população pode entrar em contato com a administração municipal por meio da Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800-774-2007 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, para informar este tipo de situação. 

Além da ouvidoria, os cidadãos podem procurar a própria Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos por meio do telefone (11) 4747-9599.

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