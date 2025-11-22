Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Com 104 anos, moradora de Suzano atualiza documento no Poupatempo

Desde janeiro de 2024, o Poupatempo já realizou 272 atendimentos para pessoas com 100 anos ou mais

21 novembro 2025 - 12h06Por De Suzano
Nascida na Bahia, Andrelina Maria dos Santos procurou o Poupatempo para substituir pela nova CINNascida na Bahia, Andrelina Maria dos Santos procurou o Poupatempo para substituir pela nova CIN - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Desde janeiro de 2024, quando São Paulo passou a emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Poupatempo já realizou 272 atendimentos para pessoas com 100 anos ou mais. Um desses casos ocorreu em Suzano: Andrelina Maria dos Santos, de 104 anos, atualizou seu documento de identidade após orientação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pela concessão e manutenção de aposentadorias e outros benefícios previdenciários.

Nascida na Bahia, ela ainda possuía um registro antigo emitido no estado de origem. Para manter benefícios em dia e unificar as informações no modelo nacional, a família procurou o Poupatempo de Suzano para substituir o RG plastificado pela CIN. O atendimento contou com conferência de dados e suporte técnico do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Como prevê a legislação, pessoas com mais de 80 anos têm prioridade especial, e dona Andrelina foi atendida assim que chegou ao posto. Parte do processo exigiu mais cuidado da equipe, já que impressões digitais podem apresentar desgaste ao longo dos anos, mas o procedimento foi concluído com tranquilidade.

“Fui muito bem recebida. O pessoal me tratou com carinho e teve paciência comigo. Saí de lá feliz”, disse dona Andrelina, enquanto tirava fotos com os colaboradores da unidade.

O Poupatempo lembra que idosos ou pessoas com dificuldade de locomoção podem solicitar atendimento domiciliar, serviço realizado em parceria com o IIRGD. Os atendimentos presenciais nos postos são feitos exclusivamente mediante agendamento gratuito pelos canais oficiais — portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento e WhatsApp oficial (11) 95220-2974.

Carteira de Identidade Nacional (CIN)

A Carteira de Identidade Nacional é o novo documento de identificação válido em todo o país. Em São Paulo, a emissão é realizada pelo IIRGD nos 245 postos do Poupatempo. O modelo utiliza o CPF como número único e reúne dados biométricos, assinatura, nome social e QR Code, reduzindo vulnerabilidades, dificultando fraudes e facilitando o acesso a serviços públicos e privados.

Deixe seu Comentário

