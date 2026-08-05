Com estratégias reforçadas de multivacinação, Arujá não registra casos de sarampo há 6 anos

Sem registrar casos de sarampo desde 2020, fruto do trabalho contínuo de atualização e reforço das cadernetas vacinais, a Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início a mais uma Campanha de Multivacinação nesta segunda-feira (3); iniciativa essencial para "bloquear" o surgimento de casos da doença no município, como tem acontecido na Capital e em algumas cidades no entorno. A mobilização segue até o dia 1º de setembro nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, com o objetivo de combater o atraso vacinal e garantir a proteção de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A estratégia busca avaliar, de forma individualizada, a situação vacinal dos jovens e administrar, exclusivamente, as doses que estiverem em atraso ou indicadas para cada faixa etária, conforme as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.

O atendimento para a avaliação do público-alvo e aplicação dos imunizantes ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas salas de vacina das UBSs Mirante, Nova Arujá, Parque Rodrigo Barreto, Jardim Fazenda Rincão, Jardim Real e Jardim Emília. Para garantir o atendimento, pais e responsáveis devem comparecer acompanhados das crianças ou adolescentes munidos, preferencialmente, da caderneta de vacinação, de documento oficial de identificação do menor e do Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Cabe ressaltar que a ausência da caderneta física não impede a vacinação, já que as equipes de enfermagem podem consultar os registros nos sistemas de informação do SUS, para orientar e aplicar as doses necessárias.

Estarão disponíveis, durante todo o período, os imunizantes previstos no Calendário Nacional, incluindo proteção contra tuberculose (BCG), hepatites A e B, difteria, tétano, coqueluche, infecções por Haemophilus influenzae tipo B, poliomielite, rotavírus, febre amarela, caxumba, rubéola, varicela, HPV, influenza, Covid-19, dengue e, inclusive, sarampo, além de vacinas contra doenças pneumocócicas e meningocócicas. Todas as doses seguem os criteria do Programa Nacional de Imunizações (PNI) — política pública do Ministério da Saúde responsável por definir os calendários, diretrizes e distribuição de vacinas gratuitas no país —, que estipula as condições e faixas etárias prioritárias. Por se tratar de uma estratégia seletiva, não há aplicação de uma quantidade predeterminada de doses, tornando o estoque municipal dinâmico e monitorado, continuamente, para assegurar o abastecimento e a reposição em todas as unidades.

'DIA D'

Arujá também se prepara para realizar o "Dia D" de Mobilização da Multivacinação no dia 22 de agosto (um sábado), das 8 às 16h. A ação especial será concentrada nas unidades UBS Mirante, UBS Parque Rodrigo Barreto, UBS Jardim Emília e UBS Central.

Para o atendimento nesta data, pais e responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação da criança ou adolescente, documento de identificação do menor (preferencialmente com foto) e o Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS), quando disponível. Durante a mobilização, as equipes de enfermagem realizarão a avaliação da situação vacinal e administrarão as doses indicadas, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação e os critérios técnicos vigentes.

A Vigilância Epidemiológica de Arujá reforça que não é preciso aguardar o "Dia D" para procurar o serviço, orientando que a atualização da caderneta seja feita o quanto antes, para prevenir o surgimento de doenças imunopreveníveis, reduzir o risco de surtos e garantir a proteção individual e coletiva da população.