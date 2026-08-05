Projeto Cine Eco leva cinema, cultura e conscientização ambiental para escolas de Mogi

O Projeto Cine Eco retorna à Mogi das Cruzes com uma programação especial voltada à educação, cultura e conscientização ambiental por meio do cinema. A iniciativa teve início nesta terça (04) e seguirá na quarta e quinta (05 e 06), com a realização da Oficina de Cinema, promovendo atividades educativas para estudantes da rede municipal.

As oficinas acontecerão das 13h30 às 17h30 na E.M. Prof. Rodolpho Mehlmann, na Vila Natal, abordando noções básicas de roteiro, produção e filmagem para produção de curtas-metragens, estimulando a criatividade, o pensamento crítico e o contato com a linguagem cinematográfica.

Após a etapa das oficinas, o Projeto Cine Eco seguirá entre os dias 10 e 14 de agosto com sessões especiais de cinema, apresentações teatrais e workshops em escolas e centros educacionais de Mogi das Cruzes. As unidades receberão uma estrutura itinerante com cinema inflável de aproximadamente 15 metros, proporcionando aos alunos uma verdadeira experiência cinematográfica.

As sessões contarão com a exibição de vídeos educativos e conteúdos voltados à sustentabilidade, preservação ambiental, cidadania e consumo consciente, e também apresentações teatrais, proporcionando aos estudantes uma experiência lúdica, cultural e educativa.

A iniciativa conta com patrocínio da Niterra do Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), realização da Perfectto Projetos e apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação.

SOBRE A NITERRA

A Niterra Co., Ltd. (anteriormente NGK SPARK PLUG CO., LTD.) é uma fabricante reconhecida mundialmente, fundada em 1936, mais conhecida por suas velas de ignição da marca NGK e produtos cerâmicos da marca NTK.

Em conformidade com a sua Visão 2040 de se tornar "Uma empresa que ilumina a Terra ao resolver problemas sociais através de nossas tecnologias e ideias exclusivas, Tokushu".

A empresa está concentrando estrategicamente seus recursos de gestão em três áreas de foco — Mobilidade, Semicondutores e Meio Ambiente & Energia — aproveitando seus ativos principais em cerâmica para criar um novo valor de negócio.

A Missão da Niterra é integrar seus ativos principais estabelecidos com novos ativos desenvolvidos, otimizar o uso eficiente de recursos mínimos e entregar soluções regenerativas e circulares à sociedade.

A Niterra está agora expandindo-se para os campos de crescimento da mobilidade, meio ambiente e energia, e semicondutores. As receitas consolidadas da empresa no ano fiscal de 2024 (até março de 2025) totalizaram 652,9 bilhões de ienes (4.267 milhões de dólares). O grupo possui 31 bases no Japão e 62 no exterior, com aproximadamente 16 mil funcionários em todo o mundo. No Brasil, a empresa atua há 66 anos, conta com cerca de 1.300 funcionários e mantém uma fábrica com 625 mil m² em Mogi das Cruzes (SP).

SOBRE A PERFECTTO PROJETOS

Com mais de 15 anos de atuação no mercado, a Perfectto Projetos consolidou-se como referência na consultoria e realização de projetos culturais e esportivos viabilizados por meio de leis de incentivo federais e estaduais.

Especializada no desenvolvimento de políticas de patrocínio com incentivos fiscais, a empresa atua na criação de iniciativas que unem impacto social, sustentabilidade e fortalecimento da imagem institucional de seus parceiros. Com foco em soluções inovadoras e criativas, seus projetos têm como pilares a preservação socioambiental, a cidadania e o acesso democrático à cultura e ao esporte.

Ao longo de sua trajetória, a Perfectto Projetos já executou mais de mil projetos em diferentes regiões do país, em parceria com empresas de diversos setores da economia, promovendo ações de grande alcance e relevância social.

SERVIÇO: Projeto Cine Eco

Oficina Cine Eco

Datas: 04, 05 e 06 de agosto de 2026

Horário: das 13h30 às 17h30

Local: E.M. Prof. Rodolpho Mehlmann

Endereço: Rua dos Vicentinos, nº 1216 – Vila Natal – Mogi das Cruzes

Programação de Exibições de Cinema

10 e 11 de agosto de 2026

Sessões: 9h | 10h30 | 13h30 | 15h

Local: Centro Municipal de Programas Educacionais (CEMPRE) Dra. Ruth Cardoso

Endereço: Travessa Dois, nº 28 – Jardim Layr – Mogi das Cruzes

12 de agosto de 2026

Sessões: 8h30 | 10h | 13h30 | 15h

Local: E.M. Prof. Rodolpho Mehlmann

Endereço: Rua dos Vicentinos, nº 1216 – Vila Natal – Mogi das Cruzes

13 de agosto de 2026

Sessões: 8h30 | 9h40 | 13h30 | 16h

Local: Centro Municipal de Programas Educacionais CEMPRE Prof. José Limongi Sobrinho

Endereço: Avenida Felipe Sawaya, nº 595 – Botujuru – Mogi das Cruzes

14 de agosto de 2026

Sessões: 8h30 | 10h | 13h30 | 15h

Local: E.M. Florisa Faustino Pinto

Endereço: Rua Europa, nº 20 – Jardim Oropó – Mogi das Cruzes

Informações: www.projetocineeco.com.br