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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Cidades

Passageiros da região relatam transtornos da paralisação

Manhã desta terça-feira (4), foi marcada por mais um caso de paralisação da linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

04 agosto 2026 - 18h46Por Guillherme Cerqueira - da Reportagem Local
DS esteve nas estações para ouvir passageiros e saber como estavam enfrentando a paralisaçãoDS esteve nas estações para ouvir passageiros e saber como estavam enfrentando a paralisação - (Foto: Guilherme Cerqueira/DS)

A manhã desta terça-feira (4), foi marcada por mais um caso de paralisação da linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, devido uma greve dos funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). o Diário de Suzano esteve nas estações de Suzano e Calmon Viana para ouvir passageiros e saber como estavam enfrentando a paralisação.


Como método alternativo, o Governo do Estado adotou medidas que visam a diminuição dos impactos causado, como a antecipação da abertura de estações do Metrô para as 4h, o acionamento do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) e a suspensão do rodízio municipal de veículos na capital.


Mesmo assim, os passageiros da região relataram superlotação nos ônibus, além de grandes demoras entre eles. “Estou meia hora aqui – na estação de Calmon Viana – e só passa ônibus lotado”, disse André Oliveira que atua como auxiliar em Guarulhos. Já o estagiário, Bruno Souza, relatou que ficou preso na estação de Suzano, e que precisava ir para seu trabalho em Mogi das Cruzes, e não havia uma alternativa até então. “Eu espero que, no mais tardar, até o fim dessa semana, isso se resolva. Tenho certeza de que quem mais saiu prejudicado nisso foram nós trabalhadores e estudantes”, lamentou Bruno.


Davi Cândido Ribeiro, que atua como socioeducador em Guarulhos, informou ao DS que utiliza as três linhas paralisadas e que ficou sem poder ir trabalhar nesta terça-feira. “Para os próximos dias eu vou ter que buscar uma alternativa, como o Paese”, disse.


O que o Sindicato dos Ferroviários de São Paulo informou:


"A direção do Sindicato de São Paulo esclarece que a greve foi decretada pelo Sindicato da Central do Brasil, que atua nas linhas 11, 12 e 13".


"O Sindicato de São Paulo apoia a luta dos nossos companheiros, pela valorização dos ferroviários e os postos de trabalho dos funcionários da CPTM".


Prefeituras atuam na contenção dos impactos


A Prefeitura de Suzano informou ao Diário de Suzano que em razão da greve que paralisou os trens das linhas 11-Coral e 12-Safira, foi verificado um aumento de 20% no trânsito em volta da Estação Suzano na manhã desta terça-feira (04/08), razão pela qual a pasta destacou seu quadro de agentes para monitorar o tráfego na cidade e orientar os motoristas.


Na possibilidade de a greve ser mantida ao longo do dia, o mesmo expediente será adotado no período de maior movimento. Sobre a operação nas linhas de ônibus, a secretaria informa que não há necessidade de reforço, uma vez que o transporte municipal não foi afetado.

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