Nasce Liz Gabriela, a primeira bebê da Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança de Mogi

Liz Gabriela nasceu exatamente às 9h35 desta manhã de terça-feira (04/08) e nessa mesma data e horário nasceu também a primeira Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa. Com todo cuidado, responsabilidade e transparência, o som mais esperado dos últimos anos ecoou pelos corredores da Janela da Vida.

Depois de Liz, por volta das 11 horas, nasceu Levi, com 3.490 quilos e 49 centímetros. Os primeiros mogianinhos dão vida à primeira Maternidade Municipal, inaugurada em 9 de maio deste ano pela prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis.

A mãe da bebê, Bianca de Almeida Manera, de 24 anos, é moradora de Jundiapeba e chegou à Maternidade às 6 horas da manhã para dar início à sua internação, acompanhada de seu marido, Renan Guedes. A equipe multiprofissional da Maternidade acompanhou o casal em cada passo dentro da unidade. Após as orientações e assinaturas de documentos, Bianca e Renan foram levados ao quarto 405, onde se acomodaram e se prepararam para seguir para o Centro Cirúrgico.

Na sala, a ansiedade dividia espaço com a alegria, na expectativa da chegada da segunda filha do casal — que agora se junta ao pequeno Renan José, de 2 anos. Do outro lado, a mãe de Bianca, Viviane Almeida, esperava ansiosa, com suas outras duas filhas, Ariany e Isis, para conhecer a neta.

“Estamos muito felizes com o atendimento que a Bianca recebeu aqui. Mogi esperou muito para ter uma Maternidade e a estrutura que estamos vendo aqui e a forma como estamos sendo tratados eu nunca tinha visto”, comemora Viviane.

Instantes depois, a equipe da Maternidade buscou Viviane e suas filhas para levá-las à Janela da Vida, onde a família pode ver, logo após o nascimento, o bebê através de um vidro, com uma tecnologia que permite que ele fique transparente ou fechado, de acordo com o momento do parto.

A emoção tomou conta dos familiares e até da equipe da Maternidade, quando Liz, com seus 3.315 quilos e 48 centímetros, apareceu na Janela da Vida no colo do pai – a Maternidade de Mogi é a primeira pública do Brasil a ter a Janela da Vida.

Imagens deste momento emblemático para a saúde de Mogi foram enviadas à prefeita e ao vice-prefeito, que estavam em outros compromissos. “Hoje, Mogi vive um dia verdadeiramente histórico. Entregar essa Maternidade foi fruto de muito trabalho, dedicação e noites sem dormir, movidos pelo desejo de dar às nossas mães e crianças a dignidade que elas merecem. Ver a pequena Liz Gabriela nascer com toda a segurança e o carinho de uma estrutura de padrão internacional prova que valeu a pena lutar por esse grande sonho coletivo. Este hospital pertence às famílias mogianas”, afirma a prefeita Mara Bertaiolli, que foi à Maternidade conhecer Liz, Bianca e Renan. “Muito obrigada por me deixarem fazer parte deste momento com vocês. A Liz é linda e tenho certeza de que será muito feliz. Estamos todos encantados e muito emocionados”, completa.

O vice-prefeito Téo Cusatis, que acompanhou de perto a estruturação técnica do plano de atendimento, destacou a grandiosidade dessa conquista: "Planejamos cada detalhe deste complexo de saúde pública para oferecer acolhimento, humanização e segurança técnica absoluta. O nascimento da Liz é o marco inicial de uma Maternidade que vai cuidar de gerações. Hoje, Mogi eleva de forma definitiva o padrão da saúde pública", define.

Bianca e Liz, que significa “consagrada a Deus” e recebeu o segundo nome em homenagem à bisavó materna, Gabriela, passam bem.

Segundo parto

No mesmo corredor onde fica a acomodação delas, está o quarto de Caluana dos Santos e seu filho, Levi, o segundo bebê a nascer na Maternidade. O parto foi às 11h12, também desta terça (04/08) e igualmente emocionante e acompanhado pelos familiares através da Janela da Vida.

Depois de sofrer dois abortos, Caluana realizou o sonho de ter o terceiro filho. Acompanhada de seu marido, Daniel, ela celebrou o sucesso do parto e o bebê ter nascido saudável e poder ficar com ela tempo todo. Levi nasceu com 49 centímetros e 3.490 quilos. Ambos também passam bem.

Os preparativos

Inaugurada oficialmente em maio de 2026, a Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança Leila Caran Costa tem sete andares e 90 leitos e foi projetada para acabar com uma demanda de anos e oferecer às mães mogianas um atendimento com padrão de excelência. Para a Prefeitura, o nascimento representa a consolidação do maior projeto de saúde das últimas gerações em Mogi das Cruzes.

Após meses de reforma, contratações, compra de equipamentos, treinamentos e capacitações, a unidade foi aberta de forma faseada, para garantir a segurança das mães e seus bebês.

Cumprindo rigorosamente o cronograma, iniciou em 25 de maio o atendimento à população, com consultas e exames, além do Banco de Leite Humano. Neste mês, começaram os partos eletivos (agendados) e, em setembro, terá início a fase de funcionamento completo e integral, com Pronto Atendimento Obstétrico, cirurgias ginecológicas e pediátricas.

Treinamento intenso

A precisão e a tranquilidade observadas durante o parto de Bianca não foram por acaso. Durante toda a semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu um intenso cronograma de capacitações teóricas e simulações realísticas de situações de emergência obstétrica e neonatal. Ao todo, 186 profissionais de enfermagem, obstetrícia e técnicos foram submetidos a treinamentos práticos rigorosos para garantir que o fluxo de atendimento funcionasse perfeitamente no momento da estreia da unidade.

A secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, pontuou o impacto dessa preparação técnica na assistência humanizada: “A chegada da Liz coroa um esforço monumental de treinamento das nossas equipes. Nossos profissionais vivenciaram simulações reais nos últimos dias para que o nascimento de hoje fosse perfeito. Buscamos o acolhimento total da gestante e o respeito absoluto ao momento do parto, unindo a sensibilidade humana à segurança técnica”.

O secretário-adjunto de Saúde, Luiz Bot, reforçou o compromisso com seriedade técnica das fases do hospital. “A operação da nossa Maternidade foi desenhada para crescer de forma gradual, segura e extremamente responsável. Começamos os partos eletivos cercados de protocolos rígidos e equipamentos de última geração", explica.