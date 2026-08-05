Dia dos Pais vai elevar vendas de presentes nas lojas de Suzano

A celebração para o Dia dos Pais de 2026, que ocorrerá no segundo domingo de agosto (9), deve impulsionar e fomentar o comércio de Suzano, segundo a Associação Comercial Empresarial (ACE). Os comerciantes da cidade já se preparam para as vendas nos próximos dias.



As orientações da ACE Suzano é de que sempre que as ofertas e compras sejam realizadas com base nas condições econômicas de cada indivíduo, incentivando o consumo consciente e responsável, tanto para presentear quanto para atender o público.



Vale ressaltar que a economia ainda influencia as decisões de compra, e esse fator faz com que os comerciantes invistam em promoções, pratiquem preços competitivos e ofereçam boas condições de pagamento.



Como é o caso da Thaíse Bezerra, dona da loja Thai Imports, que vende perfumes importados em Suzano. “Nos aumentamos nossos estoques, apesar de ser nossa primeira vez acompanhando essa celebração na cidade, apostamos que a venda de perfumes vai disparar”, comentou a vendedora. “Nossas campanhas já derrubaram os preços dos perfumes em 15%, e vamos diminuir mais ainda na semana da celebração”, reforçou.



Já o gerente da loja Looks for All, Bernardo Souza, pontuou que a loja que ele trabalha apostou nos descontos para pagamentos à vista nas roupas masculinas na semana do evento, e que é de praxe a loja receber um aumento de clientes nesta data. “A gente percebe que nessa data a loja fica bem mais movimentada, não como no dia das mães, mas há um aumento sim”, disse. "A expectativa segue alta", finalizou.



A ACE Suzano reforça que existe uma expectativa de alta nas vendas, e que a data se trata de uma das mais importantes do calendário do varejo.