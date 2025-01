Comerciantes celebram funcionamento do Mercadão de Suzano

O Mercado Municipal de Suzano iniciará os atendimentos ao público neste sábado (18). Um dia antes da abertura oficial do equipamento, comerciantes que trabalharão no local citaram a importância do funcionamento do Mercadão para a gastronomia da cidade. O DS visitou o local nesta sexta-feira (17).

Para Thayná Concenzo, de 27 anos, o espaço é inovador e trará visitantes da cidade. Ela comandará uma lanchonete com especiarias árabes. “Será algo bom para nós e inovador para a cidade. Economicamente será importante no sentido de trazer mais pessoas para a cidade. A expectativa é alta e de que seja um sucesso”, disse a comerciante.

Alex Silva Reis, de 37 anos, corria para fazer os últimos ajustes de sua loja, que vai oferecer milk shake, donuts e salgados. “Vamos fazer o melhor”, diz ele. Ele destacou as opções variadas à disposição do público. “Vai expandir bastante. Terá diversas opções. Esperamos que supere as expectativas”, afirmou.

O presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Suzano, Roberto Tavares, de 57 anos, o equipamento é um sonho do município. Para ele, o espaço será uma vitrine da gastronomia de Suzano. “É um sonho da cidade e todos nós da gastronomia de Suzano. Será a vitrine da gastronomia da cidade. Um lugar centralizado onde você tem os produtos e a gastronomia da cidade representados”, resumiu Tavares.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, as atividades começarão às 8 horas e prosseguirão até as 16 horas, mas os horários obedecidos pelo Mercadão, a partir de domingo (19), vão variar de acordo com o dia. Às terças, quintas e sextas-feiras, os boxes funcionarão das 8 às 20 horas; às quartas-feiras, das 8 às 21 horas; aos sábados, das 8 às 16 horas, com a Praça de Alimentação operando até as 20 horas; e, aos domingos, das 8 às 13 horas. Inicialmente, o Mercado Municipal não funcionará às segundas-feiras.

Nas quartas-feiras, o funcionamento será estendido para as 21 horas em razão das atividades do Largo da Feira, ao lado do Mercadão, que também vão até esse horário. Aos sábados, o espaço atuará até as 16 horas – duas horas além do horário final de operação da feira livre, que nessas datas encerra as atividades às 14 horas.

O equipamento está instalado entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão. Serão nove boxes abertos no início, podendo chegar a 18 com a definição de mais nove que ainda não têm ocupantes.