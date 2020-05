Comércio de Suzano permanece fechado na semana do Dia das Mães

Apesar dos comerciantes apoiarem a reabertura do comércio no próximo dia 7, como forma de aproveitar o Feriado do Dia das Mães, Suzano vai manter o comércio fechado essa semana. A informação foi divulgada pela Prefeitura, que disse que vai seguir a recomendação do Estado e manter o isolamento social até o domingo (10), data em que expira o decreto de quarentena em São Paulo.

Com essa medida, os comércios não essenciais da cidade vão permanecer impossibilitados de abrir as portas durante a semana do dia das mães, que é considerada uma das datas mais importantes para diversos setores do comércio.

De acordo com Rodrigo Guarizo, diretor de marketing da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE), o Dia das Mães está entre as cinco datas que mais movimentam o comércio, tanto na região quanto em outras localidades.

“O Dia das Mães é uma data muito importante, junto com o Natal, Dia das Crianças e outras datas, que são as mais essenciais para o comércio no ano”, explica Guarizo.

Para ele, as perdas econômicas com o fechamento de comércios durante este período de isolamento social e quarentena são inevitáveis.

“A queda no faturamento dos comércios já é bem visível e não se restringe apenas ao dia das mães”, diz.

Com o decreto, os comerciantes e donos de empresas da região são autorizados a trabalharem apenas com o sistema de entrega, uma vez que não é possível a abertura de serviços que não são considerados essenciais para a população, como lojas de roupas, perfumarias e lojas de cosméticos, locais mais procurados nesse período que antecede o dia das mães.

Guarizo conta que a ACE tem incentivado e repassado orientações para que comerciantes da cidade possam vender seus produtos pela internet, utilizando o sistema de delivery, para reduzir prejuízos.

Entretanto, o diretor explica que a ACE está de “mãos atadas” pois o número de casos está crescendo, e que não é possível passar por cima de orientações e decretos estaduais e municipais para realizar a reabertura do comércio na cidade.

Guarizo reitera que a associação está em constante comunicação com os órgãos municipais para encontrar caminhos para solucionar questões relacionadas ao comércio nesse período de pandemia.

“Estamos acompanhando e cobrando, mas é difícil porque os números estão crescendo e não temos como fazer uma intervenção diferente”, finaliza.

A ACE atende aos comerciantes atráves dos números (11) 4744-8400 e (11) 96665-8471.