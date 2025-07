Conexão Alto Tietê está de volta a partir de 14 de julho com Marilei Schiavi

O programa Conexão Alto Tietê está de volta. A partir do dia 14 de julho, segunda-feira, a revista eletrônica retorna à grade em uma nova fase, comandada pela jornalista Marilei Schiavi, diretamente dos Estúdios RTV, em Mogi das Cruzes. A transmissão será ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 9h, com exibição exclusiva pelo YouTube, no canal Estúdios RTV.

Com mais de 30 anos de trajetória na imprensa regional e nacional, Marilei Schiavi traz ao público um jornalismo ético, crítico e comprometido com o interesse público. O programa abordará os principais temas da região do Alto Tietê, além de análises aprofundadas sobre os grandes acontecimentos do Brasil e do mundo, com foco em política, saúde, educação, segurança, cidadania, geração de empregos, entre outros assuntos de interesse coletivo.

“O Conexão Alto Tietê está voltando com tudo! Estou muito feliz em retomar esse projeto que representa o meu compromisso com o jornalismo ético, crítico e que ouve a população. Vamos trazer todos os dias o que realmente importa, com profundidade, pluralidade e responsabilidade”, afirma Marilei Schiavi.

A volta do Conexão também marca um novo momento para os Estúdios RTV, que vêm ampliando sua atuação como referência em conteúdo digital ao vivo.

“A volta do Conexão Alto Tietê, agora nos Estúdios RTV, é um marco. A Marilei Schiavi é uma das grandes referências do jornalismo na região. Com ela, o público terá um programa diário que informa, questiona e conecta. Essa é uma entrega importante para toda a população do Alto Tietê”, destaca Mário Théo Magalhães, diretor de Operações da RTV.

Com produção ágil e conteúdo plural, o programa chega para fortalecer a informação regional, com entrevistas exclusivas, reportagens especiais e a participação direta do público, promovendo diálogo e engajamento.

Conexão Alto Tietê

Estreia: 14 de julho (segunda-feira)

Exibição: de segunda a sexta-feira

Horário: 9h, ao vivo

Transmissão: YouTube – Estúdios RTV

️ Apresentação: Marilei Schiavi

Prepare-se para se reconectar com os temas que impactam seu dia a dia — e com as vozes que fazem a diferença. O Conexão Alto Tietê está de volta. Mais relevante do que nunca.