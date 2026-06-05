Suzano avança com processo de regularização fundiária desde 2017

O trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação registra um avanço expressivo no processo de regularização em Suzano desde 2017, que está garantindo moradia digna para a população. O trabalho iniciado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi já proporcionou a entrega de matrículas de unidades a 1.159 famílias na cidade, após a regularização de 2.029 lotes em diversos núcleos urbanos.

Os números refletem a transformação pela qual o município tem passado nesse setor e a atuação contínua das equipes da administração municipal para viabilizar essas conquistas, que vêm acompanhadas de serviços essenciais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por meio do Reurb Social, mais de 5 mil lotes ainda estão no radar da prefeitura para serem regularizados, com processos já iniciados.

Até o momento, por meio do Programa Cidade Legal, do governo do Estado, houve legitimação de centenas de núcleos urbanos, incluindo 857 lotes e 585 matrículas emitidas na Vila Fátima; 220 lotes e 145 matrículas na Vila Barros; 163 lotes e 99 matrículas emitidas no Jardim Belém; e 18 lotes na Vila Monte Sion.

O mesmo trabalho, viabilizado por organização popular, já permitiu que a regularização chegasse a 29 lotes e 29 matrículas emitidas na Vila Sônia Regina; a 16 lotes e 13 matrículas emitidas na Nova Vila Rica; a 99 lotes e 64 legitimados da Estância Americana; a nove lotes e oito legitimados na Vila Helena; e a 532 lotes e 176 matrículas no Jardim Panorama.

Neste caso do Jardim Panorama, vale destacar que o processo de regularização fundiária consolidou uma luta histórica acompanhada pela equipe técnica da Diretoria de Habitação, que contribuiu para o fortalecimento da Associação dos Moradores do Alto da Guadalupe (AMAG), organizada para lutar pelos direitos básicos das famílias que vivem na localidade.

A entidade foi fundamental para que a legalidade das habitações fosse assegurada, tendo em vista a necessidade de negociação com a empresa que era proprietária da área. A partir do acordo, intermediado pela prefeitura, a associação pôde contratar os serviços técnicos que garantiram a documentação necessária que precisaria ser apresentada ao cartório, para seguir com trâmites relacionados à regularização fundiária e expedição de matrículas, que começaram a ser entregues neste ano.

Os outros 5 mil lotes que estão em processo de regularização fundiária na cidade incluem 147 lotes no Jardim Graziela; 37 na Chácara Primavera; 40 na estrada Portão Honda; 82 na rua Expedito Duranda Nogueira; 20 na Vila Ipelândia; 180 no Jardim Brasil; 106 no Jardim Dora; 700 no Jardim Gardênia Azul - Gleba 1; 100 no Jardim Ikeda; 258 no Itamaracá; 408 no Jardim Lazzareschi; seis no Jardim Miriam; 20 na rua Carim Jorge; 306 no Jardim Belém; dez no Jardim São Bernardino; 50 no Jerusalém; 61 na Terra Prometida; 155 na Vila Cunha; cinco no Recreio Sertãozinho; 115 na rua da Esperança; 50 na Vila Ipelândia; seis na Vila Maria de Maggi; 158 do Ramal São José; e 44 na Vila Suzano.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, frisou que a prefeitura tem atuado para avançar nos processos de regularização fundiária e promover entregas de matrículas para cada vez mais famílias. “Temos contemplado moradores de diferentes localidades do município, o que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento da cidade. Essa etapa coroa o trabalho de todos que atuam neste setor”, pontuou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi reforçou que o processo de regularização fundiária desenvolvido em cada um dos bairros contemplados tem garantido mais qualidade de vida à população de Suzano. “A cidade está crescendo e nós estamos trabalhando para garantir moradia digna e legalizada a um número cada vez maior de munícipes. Sabemos do significado das matrículas para todos os contemplados e, por isso, tratamos com muito carinho os processos de regularização fundiária, que resultam na transformação da vida das pessoas”, disse o chefe do Executivo.