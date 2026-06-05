Obras do Centro de Apoio à Criança com Deficiência avançam e atingem 50% de execução

As obras do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, que está sendo implantado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador, alcançaram 50% de execução. O prefeito Pedro Ishi vistoriou o andamento dos trabalhos nesta quarta-feira (03/06), acompanhado do vice-prefeito Said Raful e do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

O equipamento será destinado ao atendimento de crianças com deficiência de zero a 11 anos, incluindo aquelas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ampliando a rede municipal de acolhimento e acompanhamento especializado.

O complexo está sendo construído em uma área de 1,43 mil metros quadrados e contará com dois prédios. Atualmente, as estruturas apresentam avanços significativos, com a etapa de alvenaria e a construção de vigas e pilares praticamente concluídas. Um dos edifícios já recebe os serviços de revestimento, enquanto o outro alcançou a fase de execução da laje.

Com a conclusão dessas etapas, as equipes passarão a concentrar os trabalhos nas instalações elétricas e hidráulicas. A previsão é de que o equipamento seja entregue à população em fevereiro do próximo ano.

O Centro de Apoio à Criança com Deficiência contará com oito consultórios para atendimentos individuais, salas de integração sensorial, espaços para atendimento multiprofissional, ambientes destinados à estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca, sala de treinamento para Atividades de Vida Prática (AVP), além de áreas administrativas, cozinha e refeitório.

O investimento para a construção do espaço é de R$ 5 milhões, sendo R$ 2 milhões oriundos de emenda parlamentar do então deputado federal e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Marco Bertaiolli, viabilizada por intermédio do vereador Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado. Os outros R$ 3 milhões são provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Saulo Pedroso. As obras estão sendo executadas pela empresa P.S. Engenharia Construção e Comércio Ltda.

Oliveira destacou o avanço das obras e o compromisso da administração municipal com a ampliação da infraestrutura pública. “Estamos acompanhando de perto cada etapa desta construção para garantir que a população receba um equipamento moderno, acessível e preparado para oferecer um atendimento de excelência às crianças e suas famílias. É uma obra que terá um impacto social muito importante para Suzano”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, destacou que o novo centro representa um avanço significativo para as políticas públicas voltadas à inclusão. “Estamos construindo um equipamento que oferecerá estrutura adequada, atendimento especializado e mais qualidade de vida para as crianças e suas famílias. Essa é uma obra que representa acolhimento, inclusão e respeito às pessoas com deficiência, além de reafirmar o compromisso da nossa gestão com quem mais precisa”, disse.