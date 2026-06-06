Mercado Municipal abre seleção para novos boxes sem restrição de atividade

A Prefeitura de Suzano abriu processo de seleção para dez novos boxes no Mercado Municipal e flexibilizou as regras para ocupação dos espaços. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, não há mais restrição quanto à atividade que poderá ser desenvolvida nos boxes, e segundo a nova regra, cada permissionário tem liberdade para definir o ramo de atuação, desde que não haja conflito com atividades já existentes no mercado.

A atividade escolhida deve ser previamente aprovada pela Associação dos Permissionários do Mercado Municipal e posteriormente ratificada pela Secretaria Municipal responsável. O mesmo procedimento será exigido caso o permissionário queira alterar ou ampliar seu ramo de atuação.

O chamamento público para preenchimento dos dez espaços segue aberto até o dia 1º de julho, às 16 horas. Os interessados devem entregar a documentação exigida presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, instalada no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central.

Após o encerramento do prazo de inscrições, uma comissão especial de credenciamento será responsável por analisar as propostas apresentadas e verificar o cumprimento das exigências previstas no edital. Em seguida, definir os novos permissionários que ocuparão os boxes disponíveis.