Conheça os candidatos à Prefeitura de Suzano

Cinco candidatos disputam o principal cargo à Prefeitura de Suzano. Durante todo o mês de agosto, o DS realizou sabatina com cada um dos postulantes ao cargo de prefeito e traz, nesta reportagem, um perfil de cada um deles. Conheça os candidatos.

Caian Zambotto (PSOL)

Caian Zambotto tem 31 anos, nasceu em São Paulo e vive em Suzano desde o primeiro dia de vida. É casado e pai de três filhos. Formado em Direito. É presidente da Comissão de Esportes e Lazer na Subseção da OAB de Suzano.

Trabalhou como assessor jurídico da Santa Casa de Suzano e, em 2021, assumiu a Diretoria Jurídica do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (Cioeste). É a primeira vez que Caian é pré-candidato pelo Psol à Prefeitura de Suzano.

Gerice Lione (Podemos)

Gerice Lione tem 45 anos, nasceu na Bahia e vive em Suzano desde os dois anos. É casada, mãe de dois filhos. É policial militar reformada. Atuou na na Polícia Militar por 19 anos. Atualmente é vereadora de Suzano.

Foi eleita pela primeira vez em 2016, com 1.813 votos, e reeleita em 2020, com 3.236 votos. Em 2019, Lione se tornou a primeira mulher a presidir a Câmara de Suzano.

Pedro Ishi (PL)

Pedro Charles Shirakawa Ishi nasceu em Suzano, tem 33 anos e é comerciante. É casado e tem dois filhos. Em 2008, ingressou na política, acompanhando, principalmente, os trabalhos do atual prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL). Em 2017, foi convidado para integrar o Gabinete do Prefeito e, no ano seguinte, foi nomeado assessor estratégico na Secretaria Municipal de Saúde, acumulando a função de diretor-administrativo.

Em 15 de novembro de 2020, foi o terceiro vereador mais votado de Suzano com 3.437 votos.

Em 1° de janeiro de 2021, Pedro assumiu a Secretaria de Saúde e permaneceu no cargo até o início de 2024, quando retornou à Câmara Municipal.

Sérgio do Povo (MN)

Sérgio Luis da Silva tem 46 anos, é solteiro e graduado em Administração de Empresas. Ele vive há 10 anos em Suzano, onde atua como empresário.

Sérgio participa da política partidária desde 2011, com atuação na Prefeitura de São Paulo e participação em campanhas políticas eleitorais na capital.

O empresário foi candidato a deputado estadual em 2014. Esta é a primeira vez que Sérgio é pré-candidato à Prefeitura de Suzano.

Walmir Pinto (PV)

Nascido em Suzano, Walmir Pinto tem 63 anos e é casado. É formado em Jornalismo pela Universidade Braz Cubas, em Artes Cênicas, pela Escola Proscênio de Teatro, e em Gestão Pública de Cultura, pela Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Walmir disputou a primeira eleição em 1992, conquistando a primeira suplência de vereador. Atuou como secretário de Cultura do município entre 2005 e 2012, e retornou ao cargo em 2021. Nas eleições de 2012, foi um dos vereadores mais votados da cidade.

Em 2016, foi eleito vice-prefeito de Suzano junto com Rodrigo Ashiuchi. Em 2020, foi reeleito vice no primeiro turno, novamente na mesma chapa que Ashiuchi.