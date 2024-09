Conseg pede reforço da lei do sossego e aumento de efetivo

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Boa Vista defende a reformulação da lei de perturbação do sossego, tornando-a mais rígida, além do aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM). Essas são algumas das reivindicações que serão apresentadas aos candidatos a prefeito de Suzano.

As propostas visam melhorar a segurança e a qualidade de vida no município. O presidente do Conseg, Roberto Kobayashi, explica que a atual lei de perturbação do sossego precisa ser mais rigorosa e dar autonomia aos agentes para aplicar multas.

“Precisamos de uma nova lei, mais rígida. Com as autuações, os chamados vão diminuir, e as forças de segurança pública poderão focar em rondas ostensivas e preventivas”, exemplificou Kobayashi.

Para reforçar a segurança, há a reivindicação de aumentar o efetivo da GCM, inclusive do Grupamento de Patrulha Ambiental (GPA), para atuarem na base do Sesc.

“ Isso aumentaria a presença dos guardas nas ruas e melhoraria a resposta a incidentes. Sugerimos a ampliação da "Atividade Delegada", na qual policiais militares trabalham durante seu período de folga em apoio à segurança do município”, complementa.

Outra proposta é a instalação de mais postes de iluminação em áreas escuras como em vielas da região Norte, onde a iluminação é fraca e a distância entre os postes é grande. Segundo Kobayashi, a instalação de postes pode ajudar a prevenir crimes.

A implementação de um sistema de monitoramento por câmeras em pontos estratégicos da cidade é outra reivindicação importante. O objetivo é facilitar a identificação e a prevenção de crimes. “Com o sistema Detecta em diversas estradas do município, será possível identificar veículos com queixa de roubo, permitindo uma resposta rápida”, comentou Kobayashi.

O Conseg defende a garantia de que parques, praças e outros espaços públicos sejam bem cuidados e seguros para uso da população. Além disso, propõe a manutenção dos ecopontos já existentes e a criação de novos, o que ajudaria a diminuir o descarte irregular de lixo nas vias.

Incentivar a criação de grupos de vigilância comunitária e fortalecer a comunicação entre a polícia e os moradores são outras sugestões que visam aproximar a população das autoridades de segurança.

Por fim, o Conseg sugere o investimento em tecnologias avançadas, como drones com maior autonomia de voo, softwares de reconhecimento facial e sistemas de análise de dados, para aumentar a eficiência das operações de segurança.