Conselho da Mulher é orientado sobre uso da Delegacia Eletrônica

O Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi) recebeu nesta sexta-feira (25/10) uma capacitação promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) para integrantes do colegiado. A iniciativa foi realizada em parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano e contou ainda com a participação do Departamento da Mulher.

A capacitação teve como objetivo orientar as conselheiras sobre como acessar a Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo para comunicar ocorrências, principalmente aquelas que envolvam casos de violência doméstica. Durante a reunião, a delegada da DDM, Silmara Marcelino, e a escrivã da unidade, Louise Lopes Santos, explicaram o passo a passo de como registrar o boletim da forma correta, de maneira que o histórico e as informações contidas ajudem a Polícia Civil na instauração de inquéritos e solicitação de medidas protetivas às vítimas.

As conselheiras também debateram a relevância da lei federal nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha, que foi criada para dar respaldo ao público feminino, e apontaram algumas formas pejorativas com que a lei é tratada pelos homens. As autoridades também citaram alguns exemplos de denúncias que chamaram a atenção de forma positiva e negativa da corporação e destacaram as maneiras corretas de lidar com os casos.

A coordenadora do Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, explicou que a iniciativa prepara as conselheiras para multiplicarem as informações. “Esses ensinamentos são super valiosos. É muito importante que uma vítima armazene provas, como prints e fotos, para que as denúncias sejam feitas de forma correta e facilitem o trabalho da Polícia Civil”, ressaltou.

A presidente do CMDM, Patrícia Braga, agradeceu pelas orientações e destacou a diferença que a iniciativa traz para o conselho. “Foi uma capacitação importante para que as conselheiras tenham uma nova ferramenta na defesa e enfrentamento da violência doméstica. O conhecimento salva vidas”, salientou.

Por fim, o secretário de Governo, Alex Santos, parabenizou a Polícia Civil, o Departamento da Mulher e o CMDM pela iniciativa. “É uma ação super válida que ensina a registrar um Boletim de Ocorrência de forma correta. Além de simplificar o processo para a denunciante, ajuda a polícia a agir de forma eficiente contra agressores. Agradeço pela disponibilidade e atuação da Polícia Civil em nossa cidade”, finalizou o chefe da pasta.