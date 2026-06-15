Operação 'Cidade e Ordem' autua e fecha três estabelecimentos por irregularidades

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou, entre a noite da última sexta-feira e a madrugada de sábado (12 e 13/06), mais uma edição da operação “Cidade e Ordem”. A ação resultou na autuação de três estabelecimentos por perturbação do sossego e no fechamento de três pontos comerciais que funcionavam fora do horário permitido pela legislação municipal.

Realizada das 22 horas às 3h30, a operação teve um efetivo composto por 32 pessoas, sendo 15 GCMs, dez PMs, três fiscais da Vigilância Sanitária, dois fiscais de Posturas e dois integrantes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.

O grupo de trabalho inspecionou 12 estabelecimentos em diferentes bairros, incluindo Jardim Brasil, Jardim Silvestre, Jardim Colorado, Jardim Luela, Jardim Maitê, Vila Urupês, Jardim Imperador, Jardim Modelo e Jardim Casa Branca, além da região central.

A primeira irregularidade foi constatada por volta das 23h50, em um estabelecimento localizado na rua Jeca Tatu, no Jardim Colorado. O ponto comercial foi autuado pela GCM por perturbação do sossego e fechado pela Fiscalização de Posturas por funcionar em desacordo com o horário permitido. A Vigilância Sanitária também notificou o responsável quanto ao cumprimento da Lei Antifumo do Estado de São Paulo (13.592/2009).

Na sequência, por volta de 0h15, as equipes fiscalizaram um estabelecimento na rua Brasil Para Cristo, no Jardim Luela. O local também foi autuado por perturbação do sossego e fechado por descumprir o horário autorizado. A Fiscalização de Posturas ainda notificou a responsável para que as atividades fossem regularizadas junto ao órgão competente.

No mesmo endereço, a Vigilância Sanitária lavrou Auto de Infração e determinou a interdição sanitária do estabelecimento por descumprimento da Lei Antifumo.

Já na rua Baruel, na região central, uma adega foi autuada pela GCM por perturbação do sossego. A documentação do estabelecimento foi verificada pela Fiscalização de Posturas e estava regular, mas a Vigilância Sanitária também lavrou Auto de Infração por descumprimento da Lei Antifumo.

Por fim, um bar localizado na avenida Mogi das Cruzes, no Jardim Imperador, teve o fechamento determinado pela Fiscalização de Posturas por funcionar fora do horário previsto na legislação municipal. Os demais estabelecimentos visitados pelas equipes estavam fechados no momento da fiscalização.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que a operação busca assegurar o cumprimento das normas municipais e preservar a tranquilidade dos moradores. “A operação ‘Cidade e Ordem’ reúne nossas forças de segurança e diferentes setores da administração municipal para fiscalizar os estabelecimentos, orientar os responsáveis e tomar as providências necessárias diante das irregularidades. Esse trabalho integrado é fundamental para garantir o sossego, a segurança e o bem-estar da população, especialmente durante o período noturno”, afirmou.