Suzano promove atividade do programa 'Alimenta Cidades'

Suzano recebeu nesta segunda-feira (15/06) uma visita técnica de integrantes do programa federal “Alimenta Cidades”, durante atividade no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. O objetivo foi promover o diálogo sobre segurança nutricional e apresentar estratégias e iniciativas voltadas ao enfrentamento da fome e à ampliação do acesso da população a itens saudáveis e de qualidade.

A ação foi organizada pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), formada pelas Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, de Educação e de Saúde, além do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, e tem continuidade nesta terça-feira (16/06).

O “Alimenta Cidades” busca apoiar municípios na elaboração e no fortalecimento de políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional. O programa incentiva a integração entre diferentes setores da administração pública, entidades da sociedade civil e instituições parceiras para a construção de soluções capazes de ampliar o acesso da população à alimentação adequada, especialmente entre famílias em situação de vulnerabilidade. Em Suzano, são várias as iniciativas existentes, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA) e as Cozinhas Solidárias.

O encontro desta segunda-feira reuniu representantes do poder público, especialistas e profissionais que atuam diretamente na construção de políticas públicas relacionadas à assistência social e ao desenvolvimento sustentável, além de membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea).

Estiveram presentes a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul Ishi; o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; a analista de políticas públicas do Instituto Comida do Amanhã, Heloyze Fonseca; o especialista em Desenvolvimento Social e ponto focal do programa em Suzano, Rafael Ramalhoso; o responsável pela alimentação escolar de Suzano, Ivan Bassini; os diretores da Assistência Social Regiane Marques e Carlos Araújo; e a presidente do Consea, Euceli de Lima Magalhães.

Durante a atividade realizada nesta manhã foram discutidos temas relacionados ao combate à insegurança alimentar, à valorização da agricultura local, ao aproveitamento de alimentos, à educação alimentar e nutricional e ao fortalecimento das redes de proteção social. A proposta é estimular a criação de ações permanentes e articuladas que contribuam para a redução das desigualdades sociais e para a promoção da qualidade de vida da população.

No período da tarde, houve uma ação formativa do “Alimenta Cidades” para integrantes das entidades parceiras do PAA. Já nesta terça-feira está prevista uma visita técnica aos agricultores familiares e também ao Banco de Alimentos de Suzano.

O secretário Geraldo Garippo enalteceu o programa pelo impacto que ele traz na discussão sobre segurança alimentar e fortalecimento do trabalho já realizado pela administração municipal. “O ‘Alimenta Cidades’ representa uma oportunidade importante para reunir especialistas, gestores e a sociedade em torno de um tema que impacta diretamente a vida das pessoas. Garantir o acesso à alimentação adequada é uma das bases para a promoção da dignidade humana, e encontros como este contribuem para que possamos aprimorar nossas políticas públicas e ampliar o alcance das ações desenvolvidas em Suzano”, afirmou o chefe da pasta.

Já a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade ressaltou o papel da união entre diferentes setores para enfrentar os desafios relacionados à insegurança alimentar. “Quando unimos conhecimento técnico, compromisso social e trabalho em parceria, conseguimos construir caminhos mais eficientes para atender quem mais precisa. O combate à fome exige planejamento, sensibilidade e ação contínua, e iniciativas como o ‘Alimenta Cidades’ ajudam a fortalecer essa rede de apoio que beneficia tantas famílias do município”, declarou Déborah.