Suzano discute projetos para qualificação de bairros durante evento 'Cidade Saudável'

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação ofereceu para Suzano mais uma oportunidade de discutir a importância de avançar com políticas relacionadas à melhoria da qualidade de vida da população ao organizar, nesta quinta-feira (30/04), no Cineteatro Wilma Bentivegna, um evento inteiramente dedicado ao conceito de “Cidade Saudável”, que remete a um ambiente físico e social voltado ao bem-estar dos moradores.

O tema foi aprofundado a partir do estudo de experiências exitosas que foram desenvolvidas em duas localidades do distrito São Miguel Paulista, na capital, que poderão servir de base para os avanços que estão sendo implementados pelo programa “Bairros + Completos”, cuja atuação já tem contemplado os bairros Casa Branca e Boa Vista, no conjunto dos 25 que serão qualificados.

Diante da relevância do trabalho para as futuras ações que serão executadas nos quatro cantos da cidade, a atividade contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; do titular da pasta, Elvis Vieira, e do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama. Eles receberam, juntamente com os diretores Eliene Coelho e Ricardo Hatiw Lu, o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Carlos Leite, e a gerente de Natureza do Instituto Alana, Leila Vendrametto.

O diretor da FAU Mackenzie falou sobre o projeto que foi desenvolvido no bairro paulistano Jardim Lapenna para tratar dos desafios de garantir uma cidade acolhedora a partir da atenção com a saúde urbana e o urbanismo social. Conforme foi demonstrado, as características dessa localidade foram minuciosamente avaliadas para que fossem encontradas soluções viáveis voltadas à implantação de espaços de entretenimento e lazer, melhorando a vivência urbana e a socialização.

Já a gerente do Instituto Alana, organização de defesa dos direitos da criança e do adolescente, detalhou as iniciativas que têm sido direcionadas ao bairro Jardim Pantanal, também em São Paulo, cujos resultados já têm proporcionado melhorias no saneamento básico, e na pavimentação de ruas, assim como a criação de espaços para crianças, como exemplo do parque naturalizado, projetados com elementos naturais como troncos, pedras, terra e vegetação nativa, em vez de brinquedos plásticos tradicionais.

Esses dois projetos dialogam com as atividades que já estão em andamento em Suzano, por meio do programa “Bairros + Completos”, que avança nas regiões do Casa Branca e do Boa Vista. Nestas localidades, estão sendo promovidos espaços de escuta em equipamentos culturais, de educação e de acolhimento, para ouvir alunos, professores e idosos sobre as melhorias que podem ser implementadas pela administração municipal.

As ações têm sido organizadas em conjunto com o escritório que apoia a prefeitura no desenvolvimento da metodologia de trabalho, “Casa Cidade”, cuja atuação está integrada à empresa “BR Casas”, que se tornou parceira da prefeitura nesta iniciativa em função de um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

O cronograma de atividades foi iniciado em janeiro deste ano e deverá se estender até o próximo mês de agosto, para cumprir as três fases previstas, que incluem, num primeiro momento, pesquisa, análise e prognóstico, para chegar às etapas de organização, processo participativo e síntese do material desenvolvido e depois à fase de desenvolvimento de propostas, definição das áreas de intervenção e publicação sobre as ações.

O presidente da Câmara elogiou o trabalho que tem sido conduzido pela prefeitura. “O futuro de Suzano está sendo construído por meio desse programa. A gente reconhece que as ações se integram a esse conceito de ‘Cidade Saudável’, que vai trazer benefícios não só para o presente da cidade como para as próximas gerações”, disse Artur Takayama.

O secretário de Planejamento Urbano afirmou que Suzano está se planejando para o próximo Plano Diretor, que será discutido já no ano que vem. “Completaremos uma década do Plano Diretor de 2017, por meio do qual pudemos realizar as transformações que Suzano registrou nesses anos. Agora estamos saltando para um novo patamar na história da cidade, com a definição dos 25 bairros que serão analisados cuidadosamente e o trabalho que chegará a cada ponto do município, levando mais infraestrutura e serviços para a populalão”, declarou Elvis Vieira.

Por sua vez, o prefeito destacou que a cidade está avançando com uma estratégia bem definida para garantir que toda a população possa ser atendida. “Trabalhamos com foco em uma cidade humanizada, em que todas as secretarias possam trabalhar de forma integrada para garantir bem-estar para os moradores em todos os seus aspectos. Temos essa preocupação de proporcionar um desenvolvimento sustentável, para que possamos oferecer serviços municipais a cada vez mais localidades, mantendo a qualidade do ar e oferecendo as condições para que todos possam se deslocar com facilidade e ter acesso rápido a estruturas de saúde e entretenimento”, ressaltou o chefe do Executivo.

Também participaram do evento os secretários municipais Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social) e André Chiang (Meio Ambiente).