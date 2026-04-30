Saspe abre vagas para nova edição do curso de 'Corte e Costura Moda Casual'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre, na próxima segunda-feira (04/05), as inscrições para mais uma edição do curso gratuito “Corte e Costura Moda Casual”. A iniciativa integra o Eixo de Moda e Costura do órgão municipal. Serão 13 vagas disponíveis para moradores de Suzano interessados em qualificação na área de confecção.

O curso pretende capacitar os participantes no desenvolvimento de habilidades técnicas em corte e costura voltadas à moda casual. Além de formação profissional, a intenção é promover autonomia produtiva e estimular o empreendedorismo, auxiliando os alunos no processo de inserção no mercado de trabalho e início da geração de renda.

As aulas têm início no dia 11 de maio e vão até 10 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30. No total, a capacitação conta com carga de 135 horas. A instrutora Iraci Soares é quem conduzirá os 13 alunos até o final da formação.

Os interessados em participar devem ter pelo menos 18 anos e apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência de Suzano. As inscrições ocorrerão presencialmente no Saspe, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, na região central, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

A dirigente do Saspe e primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi, reforça que a iniciativa amplia as oportunidades das pessoas na busca por qualificação profissional e novas fontes de renda. “Queremos oferecer caminhos realistas para capacitação, desenvolvimento e participação autônoma no mercado de trabalho. Os cursos representam chances de crescimento e auxiliam a população a conquistar independência e qualidade de vida”, frisou.