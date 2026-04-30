Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 30 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saspe abre vagas para nova edição do curso de 'Corte e Costura Moda Casual'

Inscrições podem ser realizadas presencialmente a partir da próxima segunda-feira (04/05); capacitação tem foco em autonomia produtiva e geração de renda

30 abril 2026 - 16h47Por De Suzano
vagas disponíveis para moradores de Suzano interessados em qualificação na área de confecçãovagas disponíveis para moradores de Suzano interessados em qualificação na área de confecção - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre, na próxima segunda-feira (04/05), as inscrições para mais uma edição do curso gratuito “Corte e Costura Moda Casual”. A iniciativa integra o Eixo de Moda e Costura do órgão municipal. Serão 13 vagas disponíveis para moradores de Suzano interessados em qualificação na área de confecção.

O curso pretende capacitar os participantes no desenvolvimento de habilidades técnicas em corte e costura voltadas à moda casual. Além de formação profissional, a intenção é promover autonomia produtiva e estimular o empreendedorismo, auxiliando os alunos no processo de inserção no mercado de trabalho e início da geração de renda.

As aulas têm início no dia 11 de maio e vão até 10 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30. No total, a capacitação conta com carga de 135 horas. A instrutora Iraci Soares é quem conduzirá os 13 alunos até o final da formação.

Os interessados em participar devem ter pelo menos 18 anos e apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência de Suzano. As inscrições ocorrerão presencialmente no Saspe, que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, na região central, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

A dirigente do Saspe e primeira-dama, Déborah Raffoul Ishi, reforça que a iniciativa amplia as oportunidades das pessoas na busca por qualificação profissional e novas fontes de renda. “Queremos oferecer caminhos realistas para capacitação, desenvolvimento e participação autônoma no mercado de trabalho. Os cursos representam chances de crescimento e auxiliam a população a conquistar independência e qualidade de vida”, frisou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano encerra mês de aniversário com registro de desejos para o centenário em cápsula do tempo
Cidades

Suzano encerra mês de aniversário com registro de desejos para o centenário em cápsula do tempo

Atletas de Suzano brilham e sobem ao pódio no Campeonato Sul-Americano de Sumô
Cidades

Atletas de Suzano brilham e sobem ao pódio no Campeonato Sul-Americano de Sumô

ACE Suzano promove a 10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' no Max Feffer
Cidades

ACE Suzano promove a 10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' no Max Feffer

Primeira-dama acompanha assinatura de protocolos de intenção para políticas públicas às mulheres
Cidades

Primeira-dama acompanha assinatura de protocolos de intenção para políticas públicas às mulheres

OAB Suzano promove curso sobre precedentes na prática da advocacia
Cidades

OAB Suzano promove curso sobre precedentes na prática da advocacia

Construção do Hospital Federal atinge 85% de conclusão e passa por vistoria
Cidades

Construção do Hospital Federal atinge 85% de conclusão e passa por vistoria