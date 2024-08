Convenção do Podemos confirma Gerice Lione candidata a prefeita

Em convenção realizada na manhã deste sábado (3) no auditório da Câmara Municipal confirmou Gerice Lione (Podemos) como candidata à Prefeitura de Suzano. O vice da chapa será Tiago Campos (PRTB).

O grupo suprapartidário, que envolve Podemos e PRTB, representa a coligação “Suzano em boas mãos”. São 19 pré-candidatos a vereador pelo grupo.

Durante entrevista, Gerice falou sobre o que quer fazer de diferente na cidade caso seja eleita.

“A diferença é que as coisas em Suzano realmente vão funcionar. Nossa saúde, segurança, educação, nossas crianças com alimentação saudável. Isso que queremos que funcione. Suzano não depende apenas de obras, as coisas têm que funcionar em primeiro lugar. Todas as coisas que estão precisando na nossa cidade vamos colocar para funcionar”, disse.

A candidata afirmou que está indo às ruas para ouvir a população sobre as necessidades.

“Nosso trabalho é andar nas ruas, de casa em casa, conversar com as pessoas e ouvir as necessidades. Quem mais sabe das necessidades são as pessoas que moram nos bairros. O apoio que eu quero é dessas pessoas. Por elas que vamos lutar, é para defender as pessoas que mais necessitam”.

O candidato a vice-prefeito pela chapa, Tiago Campos, falou sobre sua sensação. “É uma honra estar ao lado da Gerice. Nossos projetos convergem e todos os dias ficamos pensando, quebrando a cabeça para saber o que vamos fazer para a família suzanense. Pode ter certeza de que nos próximos dias vamos estar nas ruas falando com as famílias suzanenses”

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos), presidente estadual do partido, marcou presença na convenção da candidata e falou que irá mudar ‘se mudar para Suzano’ para ajudar Gerice.

“Você não vai vencer no 1º turno e eles também não. Sua vitória será no dia 27 de outubro, porque quando conseguirmos levar a eleição para o 2º turno, só você vai crescer. Você vai dar um show e dia 27 estaremos aqui comemorando. Com você no 2º turno, eu vou me mudar para Suzano e darei o meu máximo para poder te ajudar”, disse direcionado à pré-candidata.