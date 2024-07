Convenções confirmam mais nove candidaturas na região no fim de semana; três são em Suzano

Mais nove candidaturas foram confirmadas no Alto Tietê em convenções realizadas no final de semana.

Em Suzano, foram três. A Federação 'Suzano da Esperança' confirmou o atual vice-prefeito Walmir Pinto (PV) como candidato a prefeito. A convenção ocorreu na tarde de sábado no Cineteatro Wilma Bentivegna.

O evento contou com a presença de mais de 200 pessoas e marcou um importante momento político para a cidade de Suzano.

Tarcísio Boaventura, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), também foi apresentado como vice-prefeito, juntamente com os 20 nomes dos pré-candidatos a vereadores.

A convenção também serviu para apresentar oficialmente a coligação "Suzano Pode Mais e Melhor", composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), PCdoB, PV e Solidariedade.

Ainda em Suzano, o candidato do PSOL Caian Zambotto e a vice na chapa, Célia Bortoletto, foram confirmados candidatos durante convenção realizada na sexta-feira. O evento reuniu lideranças do partido e o ex-prefeito Marcelo Candido (PSOL), principal apoiador da chapa.

Ainda em Suzano, o partido Mobiliza confirmou o candidato Sérgio do Povo como candidato. A vice será Jéssica Leyd.

Ferraz

Em Ferraz de Vasconcelos, a prefeita Priscila Gambale (Podemos) e seu vice, Daniel Balke (MDB), foram oficialmente anunciados para disputar reeleição.

A confirmação veio na convenção realizada na manhã deste sábado, 27, e contou com a presença de mais de 1,5 mil pessoas, entre pré-candidatos a vereador e apoiadores.

O evento teve a participação do deputado federal, Rodrigo Gambale, que destacou em sua fala o estado caótico que a cidade se encontrava antes do governo de Priscila Gambale e os esforços dela para tirar a cidade do atraso de governos passados. Um vídeo enviado pelo governador Tarcísio de Freitas declarando apoio a prefeita Priscila foi divulgado, nele, o mandatário paulista destaca a parceria entre Ferraz e o Governo do Estado que está beneficiando milhares de ferrazenses.ou posse ela deu prosseguimento.

Ainda em Ferraz, na manhã do último domingo, dia 28 de julho, na Vila Correa, em Ferraz de Vasconcelos, foi realizada a Convenção Municipal do Partido Democrático Trabalhista, ocasião na qual foram escolhidos os candidatos a prefeito, vice e vereadores.

Foram escolhidos os nomes de Clovis Caetano da Silva (Dr.Caetano) para prefeito e de Mauricio Nunes Pereira (Jack Sparrow) para vice-prefeito.

Poá

Em Poá, a primeira convenção partidária realizada a céu aberto em Poá confirmou as pré-candidaturas de Saulo Souza (PP) a prefeito e do delegado Eliardo Jordão (PP), o Delegado Eliardo, a vice para a eleição de outubro. O evento, que reuniu 3 mil pessoas no espaço La Capella no último sábado (27/07) e homologou também os nomes da coligação “Muda Poá” que concorrerão às vagas na Câmara Municipal, contou com a presença do presidente estadual do PP, o deputado federal Maurício Neves.

O movimento “Muda Poá” tem apoio de importantes lideranças brasileiras, como o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, e o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, que deixaram suas mensagens em vídeo para os pré-candidatos a prefeito, a vice e a vereador, além do presidente estadual do Avante, Josué Tavares, que prestigiou a convenção juntamente com Maurício Neves.

Ainda em Poá, convenção ocorrida no sábado, da Federação Rede/PSOL definiu Franklin Valdemar do Nascimento, o Professor Franklin, como candidato a prefeito, e Nelson Bueno como vice.

Mogi

Em convenção realizada neste sábado, o Mobiliza Nacional (MN) oficializou a candidatura de Sheila Mantovanni à prefeita em Mogi das Cruzes nas eleições de 2024.

Foi oficializada ainda a candidatura do tenente Elmo Cruz ao cargo de vice-prefeito.

Sheila Mantovanni tem 47 anos, é professora, mãe de três filhos e divorciada. Natural de São Paulo, vive em Mogi das Cruzes há 15 anos.

Mantovanni ficou presa por 117 dias por ter participado dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Ela voltou para Mogi em maio de 2023 e ficou mais 11 meses utilizando tornozeleira eletrônica.

Arujá

Em Arujá, a Coligação ''Meu Partido é Arujá" lança Luis Camargo (PSD), o Dr Camargo, como candidato à reeleição.

O pré-candidato a vice será Rodolfo Machado (PL). A convenção foi realizada na manhã deste sábado (27) na Associação Cultural Kaikan, no Jordanópolis, que reuniu mais de mil pessoas.