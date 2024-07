Convenções no final de semana confirmam 6 candidaturas na região

A temporada de convenções partidárias teve início no final de semana e vai até o dia 5 de agosto no Alto Tietê.

Durante esses eventos, ao menos, seis candidaturas a prefeito foram confirmadas. A campanha, no entanto, ainda não se iniciou. Será permitida a partir de agosto.Em Suzano, uma convenção suprapartidária oficializa pré-candidatura de Pedro Ishi a prefeito.

O grupo liderado por Rodrigo Ashiuchi reúne dez partidos e mais de 200 pré-candidatos ao Legislativo municipal; Said Raful foi confirmado como pré-candidato a vice-prefeito. A chapa tem apoio dos partidos PL, PSD, PRD, MDB, PSB, DC, Avante, Republicanos, União Brasil e Progressistas.

A convenção ocorreu no primeiro dia possível do calendário para o evento. As candidaturas e a coligação “Juntos Para Suzano Seguir Avançando” deverão ser registradas até o dia 15 de agosto na Justiça Eleitoral. Em Itaquaquecetuba, o prefeito Eduardo Boigues oficializou pré-candidatura à reeleição e anunciou Rogério Tarento de vice na chapa.

A convenção reuniu 5 mil pessoas no sábado (20/7). Também foram apresentados as 180 pré-candidaturas a vereador dos 13 partidos que fazem parte de sua coligação. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, marcou presença. Em Mogi das Cruzes, as convenções realizadas no sábado (20/7), dos partidos PRD, PSB, Podemos, Avante e a federação PSDB/ Cidadania- siglas que compõem a coligação "Coragem Pra fazer a Diferença", confirmaram o nome do prefeito, Caio Cunha e do coronel Joel Chen como candidatos a prefeito e vice-prefeito de Mogi das Cruzes.

O evento ocorreu no espaço Pipa Hub, no centro da cidade, e contou com a presença de filiados, candidatos e apoiadores do atual prefeito que busca a reeleição. Além da definição da chapa majoritária, as convenções ratificaram 96 nomes de candidatos e candidatas ao legislativo.

Ainda em Mogi das Cruzes, a convenção do PL, PSD e MDB, realizada na manhã desta segunda-feira (22/7), na Câmara de Mogi das Cruzes-SP, confirmou Mara Bertaiolli (PL) pré-candidata a prefeita e Téo Cusatis (PSD) pré-candidato a vice. Os partidos integram a coligação “Compromisso e Amor por Mogi”, que abarca, ainda, Republicanos, União Brasil e Progressista.

Durante seu pronunciamento, Mara se posicionou quanto à atuação da mulher na Política e destacou sua participação na administração da cidade, lado a lado com o marido Marco Bertaiolli (hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado), então prefeito de Mogi das Cruzes por oito anos.

Já o Partido dos Trabalhadores (PT) confirmou a candidatura de Rodrigo Valverde para a Prefeitura de Mogi das Cruzes nas eleições de 2024. O nome foi aprovado durante convenção do partido que aconteceu no Theatro Vasques entre a manhã e início da tarde de sábado (20). Foi oficializada ainda a candidatura de Jane Gondim (PDT) ao cargo de vice-prefeita. Ela é empresária do ramo imobiliário e engenheira civil.

O evento contou com a presença dos partidos Socialismo e Liberdade (PSOL), Rede Sustentabilidade (Rede), Partido Verde (PV), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Solidariedade, Democracia Cristã (DC), Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Partido da Mulher Brasileira (PMB) que formam, com o PT, a coligação "Mogi da prosperidade". Em Poá, o Partido Liberal (PL) confirmou a candidatura de Flávia Verdugo para a Prefeitura nas eleições de 2024. O nome foi aprovado durante convenção que aconteceu no comitê do partido na manhã de sábado (20).

Foi oficializada ainda a candidatura de Antonio Carlos Antunes Guarinho (PSD), conhecido como "Guarinho", ao cargo de vice-prefeito. O evento contou com a presença dos partidos Partido da Mulher Brasileira (PMB), Partido Social Democrático (PSD) e Democracia Cristã (DC), que formam, com o PL, a coligação "Poá tá no coração da nossa gente".