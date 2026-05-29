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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Cidades

CRAS Bela Vista realiza atendimentos exclusivamente presenciais devido à instabilidade nos serviços

Telefone da unidade está temporariamente indisponível

29 maio 2026 - 14h22Por De Ferraz
Diante da situação, os atendimentos, orientações e acompanhamentos realizados pelo equipamento seguem acontecendo normalmente, porém exclusivamente de forma presencialDiante da situação, os atendimentos, orientações e acompanhamentos realizados pelo equipamento seguem acontecendo normalmente, porém exclusivamente de forma presencial - (Foto: Arquivo/Secom FV)

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos informa que o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Bela Vista está com os serviços de telefonia e internet temporariamente indisponíveis em razão de uma instabilidade técnica nos sistemas de comunicação da unidade.


Diante da situação, os atendimentos, orientações e acompanhamentos realizados pelo equipamento seguem acontecendo normalmente, porém exclusivamente de forma presencial.


Os munícipes que necessitarem de atendimento devem comparecer diretamente ao CRAS Bela Vista, na Rua Clóvis Beviláqua, nº 331, no Jardim Vista Alegre. O funcionamento da unidade permanece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.


A administração municipal acompanha o caso junto à empresa responsável pelos serviços de comunicação para que a normalização ocorra o mais breve possível. Até o momento, não há previsão para a conclusão dos reparos e para o restabelecimento do atendimento telefônico.


O secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, ressaltou que os serviços prestados à população continuam sendo realizados sem interrupções. “Mesmo com a instabilidade nos sistemas de comunicação, o atendimento presencial segue acontecendo normalmente, garantindo acolhimento, orientação e suporte às famílias atendidas pela unidade”, destacou.

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