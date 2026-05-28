Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 28 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Volume do Alto Tietê recua e sistema opera com 51,3% da capacidade

Sistema opera com 51,3% da capacidade; três represas tiveram redução no volume e previsão de possível El Niño acende alerta para o Sudeste

28 maio 2026 - 17h58Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Represa Taiaçupeba opera com maior volume armazenado entre as barragens do Alto TietêRepresa Taiaçupeba opera com maior volume armazenado entre as barragens do Alto Tietê - (Foto: Diogo Florido/DS)

O Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat) registrou queda d  e 1,4 ponto percentual entre 28 de abril e esta quinta-feira (28), passando de 52,7% para 51,3% da capacidade total. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Até o momento, maio registrou 78,6% do total de precipitação esperado para o mês. A média histórica indica 54 milímetros, enquanto o acumulado é de 42,4 milímetros.

Entre as cinco represas que abastecem o sistema, três apresentaram redução no volume armazenado e duas registraram aumento no período analisado. Atualmente, duas barragens operam abaixo dos 50% da capacidade.

A maior queda foi registrada na represa Biritiba, localizada em Biritiba Mirim. Em um mês, o reservatório passou de 43,8% para 33,9% da capacidade, redução de 9,9 pontos percentuais. A barragem opera com o menor volume entre as represas do sistema.

Em seguida aparece a represa Ponte Nova, na divisa entre Biritiba Mirim e Salesópolis. O volume caiu de 45,8% em abril para 44% em maio, redução de 1,8 ponto percentual.

Já a represa Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, registrou a menor variação negativa do sistema. O reservatório passou de 69,4% para 69,1%, queda de 0,3 ponto percentual, mantendo o maior volume armazenado entre as barragens do Alto Tietê.

Por outro lado, duas represas apresentaram aumento no período analisado. A barragem de Paraitinga, em Salesópolis, passou de 58,8% em abril para 60,2% em maio, acréscimo de 1,4 ponto percentual.

A represa Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes, também registrou alta de 1,4 ponto percentual, subindo de 65,4% para 66,8% da capacidade.

O cenário dos reservatórios ocorre em meio ao monitoramento das condições climáticas para o segundo semestre. Segundo prognóstico atualizado pelo Centro de Previsão da NOAA, órgão dos Estados Unidos que acompanha a temperatura do Oceano Pacífico equatorial, há 82% de chance de confirmação do fenômeno El Niño até o fim de 2026.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ainda não há definição sobre a intensidade do fenômeno, mas especialistas apontam que um eventual El Niño moderado pode provocar inverno mais quente no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, além de atrasar a próxima estação chuvosa e ampliar a preocupação com os reservatórios da região.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Meio Ambiente realiza plantio de manacás no Jardim Graziela
Cidades

Meio Ambiente realiza plantio de manacás no Jardim Graziela

Parque do Mirante recebe encerramento da 6ª Mostra de Dança neste domingo (31)
Cidades

Parque do Mirante recebe encerramento da 6ª Mostra de Dança neste domingo (31)

Prefeito anuncia abertura de licitação para construção de escola na Vila Urupês
Cidades

Prefeito anuncia abertura de licitação para construção de escola na Vila Urupês

Técnicos da Vigilância Sanitária de Suzano participam de capacitações em Mogi e em Santo André
Cidades

Técnicos da Vigilância Sanitária de Suzano participam de capacitações em Mogi e em Santo André

Suzano avança em 'Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil' com formação de 136 profissionais
Cidades

Suzano avança em 'Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil' com formação de 136 profissionais

Desemprego chega a 5,8% no trimestre encerrado em abril, diz IBGE
Economia

Desemprego chega a 5,8% no trimestre encerrado em abril, diz IBGE