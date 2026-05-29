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Jornal Diário de Suzano - 29/05/2026
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Cidades

Equipes do Corpo de Bombeiros de Suzano realizam parto de emergência

Criança foi recebida no quartel e encaminhada ao Posto de Saúde Infantil do município

29 maio 2026 - 10h00Por da Reportagem Local
Equipes do Corpo de Bombeiros de Suzano realizam parto de emergênciaEquipes do Corpo de Bombeiros de Suzano realizam parto de emergência - (Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)

As equipes do Corpo de Bombeiros de Suzano realizaram, às 8h30 desta sexta-feira (29), um parto de emergência no quartel. A criança foi encaminhada ao Posto de Saúde Infantil do município.

Segundo o tenente Marcos Carbonel, os pais do bebê pararam o veículo no quartel do Corpo de Bombeiros porque a bolsa da mãe já havia rompido e as contrações aumentaram. Diante da urgência, as equipes efetuaram o parto emergencial e recepcionaram o recém-nascido.

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