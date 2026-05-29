Equipes do Corpo de Bombeiros de Suzano realizam parto de emergência

As equipes do Corpo de Bombeiros de Suzano realizaram, às 8h30 desta sexta-feira (29), um parto de emergência no quartel. A criança foi encaminhada ao Posto de Saúde Infantil do município.

Segundo o tenente Marcos Carbonel, os pais do bebê pararam o veículo no quartel do Corpo de Bombeiros porque a bolsa da mãe já havia rompido e as contrações aumentaram. Diante da urgência, as equipes efetuaram o parto emergencial e recepcionaram o recém-nascido.