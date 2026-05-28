Meio Ambiente realiza plantio de manacás no Jardim Graziela

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por meio do “Disk Árvore”, realizou o plantio de manacás no Jardim Graziela, nesta quinta-feira (28/05). O projeto, iniciado em 2023, vêm promovendo a arborização urbana ao atuar como um contato para moradores solicitarem mudas em frente às suas casas e em áreas públicas de seus bairros.

Em três anos de atuação, o “Disk Árvore” foi responsável pelo plantio de 593 mudas. Munícipes interessados em solicitar o serviço podem entrar em contato presencialmente, indo até o Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Símonsen, 340 - Jardim Imperador) ou por telefone, no número 4749-3943.

Após o contato, uma equipe irá visitar a área onde a árvore foi solicitada e avaliar qual espécie melhor se adequa ao local, considerando as condições de solo, clima e ambiente ao redor. Assim, em parceria com a população e de forma planejada, a Prefeitura de Suzano é capaz de promover uma cidade mais sustentável e arborizada.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a iniciativa tem o objetivo de tornar os suzanenses protagonistas no processo de cultivo e preservação ambiental. “Temos especialistas para garantir o plantio bem planejado e bem sucedido de árvores em lugares onde elas são desejadas, valorizando o engajamento da população no processo de arborização. Assim, trazemos mais vida aos bairros”, declarou.