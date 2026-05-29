Serviços Urbanos reforçam iluminação pública e realizam operação tapa-buraco em Ferraz

A Secretaria de Serviços Urbanos de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta quinta-feira (28), a instalação de iluminação pública na rua Deoclides Rodrigues da Silva e na rua Presidente João Goulart. Houve ainda, uma operação tapa-buraco na Rua Abel Batista Camilo, no Jardim Barão. As ações integram o cronograma contínuo de manutenção e melhorias urbanas promovido pela Prefeitura em diferentes regiões do município.

O serviço de iluminação tem como principal objetivo ampliar a segurança de moradores, pedestres e motoristas que utilizam a via, especialmente no período noturno, além de proporcionar mais visibilidade e contribuir para a valorização do espaço público.

Já os trabalhos de pavimentação foram executados com o objetivo de recuperar o asfalto da via, proporcionando melhores condições de tráfego para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam o local diariamente. A iniciativa também contribui para a preservação da malha viária e para a redução de riscos causados pelo desgaste do asfalto.



As equipes seguem atuando de forma preventiva e corretiva em diversos bairros do município, priorizando pontos que necessitam de intervenções para garantir mais segurança, mobilidade, bem-estar e organização urbana.



O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, destacou a importância das ações de manutenção para o cotidiano da população. "As operações são um serviço essencial para garantir mais segurança e melhores condições de circulação nas vias da cidade. Seguimos trabalhando diariamente para atender às demandas da população e promover melhorias que impactam diretamente na mobilidade e na qualidade de vida dos moradores", afirmou.