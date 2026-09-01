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Jornal Diário de Suzano - 01/09/2026
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Cidades

Curso 'Introdução à Linguagem Cinematográfica' tem 50 vagas disponíveis

Oficina gratuita será realizada entre setembro e novembro no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e terá atividades teóricas e práticas

01 setembro 2026 - 17h44Por de Suzano
Suzano abriu inscrições para a oficina Suzano abriu inscrições para a oficina "Jovens Olhares Introdução à Linguagem Cinematográfica Ficcional", com 50 vagas para pessoas com idade a partir de 16 anos - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Cultura de Suzano abriu inscrições para a oficina “Jovens Olhares – Introdução à Linguagem Cinematográfica Ficcional”, com 50 vagas para pessoas com idade a partir de 16 anos. Os interessados podem se inscrever até 23 de setembro por meio do formulário disponível em https://bit.ly/CineSuzLinguagem.

As aulas terão início em 28 de setembro e serão realizadas às segundas e quintas-feiras, às 19 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). A formação seguirá até 23 de novembro e contará com 14 encontros conduzidos pelo arte-educador e cineasta Rodrigo Campos.

A oficina integra o programa “Cinema em Curso”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e que tem como objetivo a oferta de atividades especializadas em produção cinematográfica, voltadas a pessoas já atuantes no audiovisual, nas artes visuais e também para aqueles que desejam ingressar nessas linguagens.

Ao longo do curso, os participantes terão contato com os fundamentos da linguagem cinematográfica ficcional, combinando conteúdos teóricos e exercícios práticos. A proposta é apresentar diferentes etapas que envolvem a criação de uma obra audiovisual e aproximar os alunos dos processos utilizados na produção cinematográfica.

Como conclusão da oficina, a turma participará da produção coletiva de um filme, colocando em prática os conhecimentos adquiridos durante os encontros e vivenciando diferentes momentos do processo de realização, desde a criação até a produção da obra.

Responsável pela formação, Rodrigo Campos atua há 14 anos no setor audiovisual como cineasta, diretor, produtor executivo, roteirista e produtor cultural. Ao longo da carreira, participou de dezenas de produções cinematográficas, incluindo trabalhos premiados e exibidos em festivais nacionais e internacionais.

O profissional é formado em Cine/TV pelo Centro Audiovisual (CAV), pós-graduado em Criação Visual e Multimídia e mestrando em Artes pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Também desenvolve trabalhos como curador, mentor, parecerista e arte-educador, além de ser o criador do projeto de formação audiovisual “Jovens Olhares”.

A iniciativa amplia as possibilidades de formação artística oferecidas no município e cria uma oportunidade para que novos públicos tenham contato com o universo audiovisual. A proposta também busca estimular a criatividade, a experimentação e o interesse pela produção cinematográfica, permitindo que os participantes conheçam não apenas conceitos da linguagem do cinema, mas também sua aplicação prática.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, destacou a atuação da administração municipal na ampliação das oportunidades para quem se interessa pelo audiovisual. “A cultura é um importante setor da economia e oferece inúmeras possibilidades para artistas das mais diferentes linguagens, incluindo o cinema. A abertura dessas vagas amplia o acesso à qualificação, incentiva novos talentos e contribui para fortalecer ainda mais o setor cultural no município”, afirmou.

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