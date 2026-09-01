Prefeitura assina convênio com Associação dos Municípios de Interesse Turístico

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, assinou nesta terça-feira (01/09) um convênio com a Associação das Prefeituras dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp) para dar prosseguimento ao trabalho que projeta o impulsionamento do setor em âmbito local, integrando esforços que já estão promovendo a atualização do Plano Diretor de Turismo, por meio de uma parceria estabelecida com a Universidade de São Paulo (USP) no ano passado.

A adesão formal da cidade ocorreu durante reunião realizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, que contou com as presenças do presidente da entidade e prefeito de Santa Clara D’Oeste, José Basílio de Faria; do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz; do coordenador de Turismo da pasta, Arrones Dainez Júnior; e dos representantes do Conselho Municipal de Turismo (Comtur): o presidente Paulo Kenzo, e a vice Carol Galindo.

Com este vínculo, Suzano passa a contar com a expertise da Amitesp para desenvolver a gestão pública voltada à promoção da conscientização sobre o turismo, visando aprimorar a experiência oferecida aos visitantes e aumentar a qualidade do atendimento a partir da consolidação de atrativos municipais, identificação de roteiros e preparação das equipes que atuarão neste ramo.

A cidade passa a contar, assim, com o apoio de uma associação que foi criada em 2016 para assessorar cidades reconhecidas como Municípios de Interesse Turístico (MITs), defendendo seus interesses junto aos órgãos superiores em todas as esferas de poder. Suzano ganhou este título há um ano, após demonstrar seu potencial perante à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), e trabalha desde então para fazer jus a este reconhecimento.

No último dia 28 de julho, a cidade organizou a 2ª audiência pública sobre a atualização do Plano Diretor de Turismo, dando sequência a um trabalho iniciado ainda no primeiro semestre de 2025, que já abriu caminho para que profissionais e estudantes da USP pudessem traçar um diagnóstico sobre as características da cidade e as diretrizes que poderão viabilizar a atividade turística neste contexto.

O Plano Diretor de Turismo vem justamente para consolidar um plano que possa garantir os mecanismos necessários para projeção do município a partir de aspectos estratégicos que estão relacionados a “Governança e estrutura institucional”, “Infraestrutura e mobilidade”, “Equipamentos e serviços turísticos”, “Atrativos turísticos”, “Demanda turística” e “Promoção e divulgação turística”.

As diferentes rotas turísticas que vierem a ser instituídas poderão contemplar, entre outros pontos, a Capela Nossa Senhora da Piedade, conhecida como Igreja histórica do Baruel; o parque aquático Magic City; os pesqueiros; o Parque Municipal Max Feffer; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura; o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante; as praças Cidade das Flores, Sol Nascente e dos Expedicionários; os templos budistas; o Templo Hare Krishna; a Igreja Matriz de São Sebastião; o Casarão da Memória Antônio Marques Figueira; o Blue Beach Thermas Park; e os haras.

O secretário Mauro Vaz destacou que Suzano está se preparando para atingir um patamar de destaque neste segmento. “Nossa cidade está em crescimento e precisamos desenvolver todas essas ações para aproveitar as oportunidades que o setor proporciona para a economia. Já somos conhecidos pela indústria, pelo comércio, pela agricultura e pelo artesanato, mas agora também queremos ser conhecidos pelo turismo”, ressaltou o titular do Desenvolvimento Econômico.

Por sua vez, o prefeito afirmou que Suzano está dando os passos necessários para se tornar referência também neste setor. “Estamos tendo o acompanhamento de técnicos que garantirão o suporte que precisamos para chegar onde queremos, reforçando nossa parceria com outros municípios, por meio da Amitesp, mantendo o diálogo constante com a academia, junto à USP, e com sociedade civil, a partir do Comtur. Este trabalho em conjunto nos dará condição de promover os avanços necessários para garantirmos a estrutura que permita o desenvolvimento do turismo”, declarou o chefe do Executivo.