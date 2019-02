DAEE confirma aumento da vazão de água, mas descarta inundações em Suzano

O aumento da vazão de água da Represa de Taiaçupeba não causará riscos à população, tampouco inundações em bairros situados na região Norte e Sul de Suzano. A afirmação foi feita nesta quinta-feira (28) pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). O órgão confirmou ter concedido autorização à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para elevar a vazão de água da barragem.

O motivo para este aumento da vazão é decorrente às fortes chuvas, que caíram na região nos últimos dias. "A vazão foi aumentada na manhã de hoje (quinta-feira) inicialmente de 100 litros/segundo para 300 litros/segundo, podendo ser ampliada para 500 litros/segundo", disse o DAEE.

O tema sobre a abertura da Represa de Taiaçupeba viralizou na internet, depois que parlamentares de Suzano publicaram nas redes sociais temor de que houvesse inundações nos bairros Jardim Maitê, Parque Maria Helena, Miguel Badra, Vila Urupês, entre outros, além do distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Os alertas foram dados pelos vereadores Lisandro Frederico (PSD), José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato e Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena.

"Reiteramos que essa ação não apresenta qualquer risco à população da região e não há risco de inundações em Suzano", afirmou o DAEE, que complementou dizendo que esta operação é monitorada pelo órgão, Sabesp e Coordenadoria de Defesa Civil de Suzano.

A Prefeitura se posicionou sobre o tema. O texto esclarece que não há motivos para pânico. Disse ainda que a vazão de água é manobra rotineira de escoamento do excesso de água da represa, para o canal de transposição, que corta o Distrito de Palmeiras, de forma gradual e controlada.

"Este procedimento é comum nesta época de chuvas. A única diferença é que as Defesas Civis dos municípios do Alto Tietê foram avisadas previamente, porque as margens dos rios e córregos da região estão encharcadas, por causa das precipitações recentes", explicou.

A nota enviada à reportagem diz ainda que "todo o processo (de vazão da água) está sendo feito de maneira segura, respeitando as normas técnicas, e que a operação está tranquila, sem registro de intercorrência", finalizou.