Delegacia da Mulher de Suzano registra mais de 950 boletins de ocorrência neste ano

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano registrou, entre janeiro e setembro deste ano, 955 boletins de ocorrência, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Após fazer a denúncia, as mulheres podem solicitar medida protetiva ou abrigo para ter mais segurança. No período analisado, foram 800 pedidos de medida protetiva de urgência na DDM suzanense.

As denúncias são divididas em oito naturezas: violência física; violência psicológica e moral, como calúnia, injúria e ameaça; violência sexual; e violência patrimonial, como roubo e furto.

A delegacia está localizada na rua Presidente Nereu Ramos, 302, no bairro Jardim Santa Helena. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30.

Políticas Públicas

Segundo a SSP, São Paulo é um pioneiro na criação e aplicação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Atualmente, são 142 DDMs, das quais 18 funcionam 24 horas por dia. Há também 170 Salas DDM instaladas em delegacias territoriais, criadas para assegurar privacidade e acolhimento especializado.

Além das unidades policiais e do reforço de 473 policiais nas equipes das DDMs, o Governo do Estado vem investindo em iniciativas tecnológicas e programas integrados que ampliam o alcance das políticas públicas. Entre eles, está o aplicativo SP Mulher Segura, que oferece um botão do pânico para acionamento de emergência para mulheres com medida protetiva.

No aplicativo, é possível cruzar dados de localização da vítima e do agressor por meio do georreferenciamento da tornozeleira eletrônica. Caso seja identificada uma aproximação, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) é acionado e uma viatura é despachada para o local. A plataforma também permite que a mulher registre o boletim de ocorrência virtual, encaminhado automaticamente para uma DDM responsável por validar o registro.