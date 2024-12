Denis Watanabe assume coordenação da Upae

Após dias de anúncios oficiais, o prefeito eleito Pedro Ishi definiu neste sábado (21/12) Denis Watanabe, atual assessor estratégico de Finanças, como novo coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) de Suzano. O profissional substituirá o então titular Mauro Vaz que, por sua vez, assumirá o Desenvolvimento Econômico municipal.

A gestão do setor responsável pela administração de projetos e intervenções por toda a cidade estará nas mãos de um dos mais experientes servidores do setor. Prestes a completar 48 anos de idade nesta segunda-feira (23/12), Watanabe é bacharel em Direito pela Universidade de Braz Cubas (UBC), tendo iniciado sua carreira no poder público em 1998 como assistente técnico no Departamento de Compras e Licitações da Secretaria de Finanças, colaborando com a instituição do pregão de licitações e permanecendo no cargo até 2008. Após experiências nos setores privado e público em Lavras (MG), voltou a contribuir no Executivo suzanense em 2017, já no governo Rodrigo Ashiuchi, como assessor estratégico de Finanças e colaborador do Departamento de Compras e Licitações, exercendo as funções até os dias de hoje.

Com o anúncio de Watanabe na coordenadoria da Upae, Pedro Ishi já definiu seus nomes de confiança para o 1° escalão do Executivo suzanense. Também foram confirmados Paulo Pavione (Comunicação Pública), Renata Priscila (Educação), Alex Santos (Governo), Diego Ferreira (Saúde), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), André Chiang (Meio Ambiente), Cintia Lira (Administração), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Itamar Viana (Finanças), César Braga (Controladoria Geral), José Luiz Spitti (Cultura), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geraçãode Emprego) e Francisco Balbino (Segurança Cidadã), além de Afrânio Evaristo como chefe de Gabinete e Claudinei Galo como responsável pelas equipes de Transporte e Mobilidade Urbana.

Watanabe explicou que a Upae é a pasta responsável por captar recursos federais e estaduais destinados às melhorias do município. “Esta é uma grande responsabilidade. Garanto a todos os suzanenses que meus anos de trabalho no setor de Finanças trouxeram importantes conhecimentos que serão fundamentais para administrarmos o setor. Agradeço a confiança do futuro prefeito Pedro Ishi e digo que, juntos, trabalharemos incansavelmente para que Suzano continue avançando”.

Por sua vez, Pedro Ishi destacou sua confiança em Watanabe, importante profissional que garantirá ampla expertise na gestão e na busca por recursos. “A cidade é grande e com muitos projetos a serem concluídos e iniciados. Por isso, vamos dar continuidade ao que vem sendo feito para evoluir ainda mais em prol dos suzanenses, que, sem dúvida, são nossa prioridade máxima na gestão como um todo”, finalizou o futuro chefe do Executivo.

Rodrigo Ashiuchi pontua que o cargo requer uma gestão de alto nível em prol do dinamismo e da eficácia das intervenções pela cidade, destacando que os dois últimos coordenadores do setor seguirão na gestão Pedro Ishi. “Tanto o André Chiang, coordenador em meu primeiro mandato (2017-2020), como o Mauro Vaz (2021-2024) seguirão trabalhando por Suzano nas pastas de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, o que mostra que fizemos um bom trabalho no passado e que, de 2025 em diante, a cidade seguirá avançando ainda mais. Com todos esses nomes confirmados, tenho o prazer em dizer que eu e a minha esposa Larissa estamos deixando o município em ótimas mãos”, finalizou o prefeito.

Perfil

Nascido em 23 de dezembro de 1976, Denis Watanabe é bacharel em Direito pela Universidade de Braz Cubas (UBC), tendo acumulado uma série de experiências nos setores público e privado ao longo de mais de 25 anos de atuação profissional.

Sua carreira pública teve início em meados da década de 1990. Em 1998, quando tinha 21 anos, ingressou na Prefeitura de Suzano, na atual Secretaria Municipal de Finanças, como assistente técnico no Departamento de Compras e Licitações, seguindo no mesmo setor até 2008. Na área, teve destaque na rotina técnica ao colaborar na implantação do pregão no município, colaborando no acompanhamento público de licitações ao conferir mais transparência ao processo.

Após atuar brevemente no setor privado enquanto empreendedor na área comercial, retornou ao poder público em 2015, desta vez em Lavras (MG), nos cargos de assessor de Licitações, presidente da Comissão de Licitações e Pregoeiro Municipal. Watanabe voltou à gestão suzanense em 2017, quando, já no governo Rodrigo Ashiuchi, tornou-se assessor estratégico da pasta de Finanças, atuando ainda no suporte ao departamento de Compras e Licitações.