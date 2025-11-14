Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 14 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Projeto de transporte de passageiros da CPTM

Deputados apoiam ligação entre Suzano e Rio Grande da Serra e devem levar demanda a Tarcísio

Proposta deve ser discutida com o Governo e a Secretaria de Transportes

14 novembro 2025 - 05h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Deputados apoiam ligação entre Suzano e Rio Grande da Serra e devem levar demanda a Tarcísio - (Fotos: Isabela Oliveira/DS)Deputados apoiam ligação entre Suzano e Rio Grande da Serra e devem levar demanda a Tarcísio - (Fotos: Isabela Oliveira/DS)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL), e o deputado estadual Marcos Damásio apoiam a proposta que defende a criação de uma linha ferroviária ligando Rio Grande da Serra a Suzano. A proposta deve ser levada para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). 

A iniciativa faz parte do Movimento de Circulação de Trens entre Rio Grande da Serra e Suzano (MTRS) e pretende o reaproveitamento de um trecho ferroviário já existente, que liga as duas cidades, mas que hoje é utilizado pela MRS Logística para o transporte de cargas.

Damásio confirmou seu apoio à iniciativa, destacando que toda proposta que melhore a mobilidade no Alto Tietê merece atenção e apoio. “A integração ferroviária entre Rio Grande da Serra e Suzano é um projeto importante, que traria benefícios diretos aos trabalhadores, estudantes e famílias que se deslocam diariamente pela nossa região. Como deputado estadual, estou à disposição para dialogar com o Governo do Estado e com a Secretaria de Transportes Metropolitanos a fim de avaliar a viabilidade técnica e econômica dessa proposta”, afirmou.

O deputado ainda ressaltou que é fundamental que os investimentos em transporte público sejam pensados com responsabilidade e foco no desenvolvimento regional, especialmente nas cidades do Alto Tietê, que há anos aguardam melhorias estruturais. “Defendo que o Estado olhe com atenção para o nosso eixo metropolitano, garantindo obras e projetos que gerem qualidade de vida, empregos e integração entre os municípios. Se confirmada a viabilidade, podem contar com o meu apoio para cobrar os próximos passos dessa iniciativa”, concluiu.

Para André do Prado, a criação de uma linha ferroviária ligando Rio Grande da Serra a Suzano representaria um avanço importante para a mobilidade regional. “Essa proposta é fundamental para o fortalecimento do transporte no Alto Tietê e para o desenvolvimento da região. Toda iniciativa que promova a integração entre os municípios e facilite o deslocamento da população merece atenção e diálogo com o Governo do Estado”, afirmou.

Além disso, grandes investimentos na área de transporte vêm sendo realizados. “Projetos que há alguns anos pareciam distantes hoje se tornaram realidade, como a extensão da Linha 11-Coral até César de Souza, em Mogi das Cruzes. Outros avanços incluem o Trem Intercidades (TIC) nos eixos Oeste e Campinas–São Paulo, além da concessão do Lote Alto Tietê”, destacou Prado.

Linha existe atualmente como transporte para trem de carga

O DS mostrou, na edição de domigo, que o Movimento de Implantação de Trem entre Rio Grande da Serra e Suzano (MTRS) tem ganhado força nas redes sociais nos últimos dias e reforça um pedido feito desde os anos 2000, quando o jornal passou a fazer a cobertura sobre o assunto.

Na ocasião, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descartou a implantação de estação de trem em Palmeiras, assunto que voltou a ser falado nas redes sociais nos últimos dias. 
Na ocasião, a companhia disse que “o trecho férreo (que liga as cidades de Suzano e Rio Grande da Serra) pertence à MRS Logística, e os sistemas de trens de carga e de passageiros são incompatíveis”.

Desta vez, nos últimos dias, o MTRS reforçou a iniciativa para buscar a criação de uma linha de trem que ligue os dois municípios, facilitando a locomoção de passageiros que vêm do ABC Paulista. 

Uma linha chamada EF479 já existe no trecho desejado, mas atualmente é utilizada apenas para o transporte de cargas. A ferrovia, que liga Rio Grande da Serra a Suzano, tem cerca de 30 quilômetros de extensão e foi construída entre 1966 e 1971. Em 2005, a CPTM realizou um estudo para avaliar a viabilidade de transformar o trecho em uma linha de transporte público, mas concluiu que não havia demanda suficiente. O projeto previa, inclusive, a construção de novas estações, como as de Ourofino Paulista, Palmeiras e Jardim Cacique, que juntas somariam quase 80 mil habitantes atendidos. O trecho passa pela região do Colocado, em Suzano, e teria como estação final o município. Atualmente, moradores de Rio Grande da Serra têm se mobilizado para tentar fazer com que essa demanda seja reconsiderada.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saúde fará testagem para HIV e hepatite durante evento da OAB na zona norte
Cidades

Saúde fará testagem para HIV e hepatite durante evento da OAB na zona norte

Pedro Ishi anuncia superintendente de Agência Reguladora de Serviços
Cidades

Pedro Ishi anuncia superintendente de Agência Reguladora de Serviços

Sessão solene vai comemorar imigração libanesa em Suzano
Cidades

Sessão solene vai comemorar imigração libanesa em Suzano

Suzano celebra Dia Nacional da Alfabetização destacando avanços para a melhoria do ensino
Educação

Suzano celebra Dia Nacional da Alfabetização destacando avanços para a melhoria do ensino

Secretário discute repasses federais para Suzano em encontro no Ministério da Saúde
Cidades

Secretário discute repasses federais para Suzano em encontro no Ministério da Saúde

Pedro Ishi assina decreto com ações para fortalecer indústria e comércio
5º Encontro Empresarial em Suzano

Pedro Ishi assina decreto com ações para fortalecer indústria e comércio