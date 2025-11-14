Deputados apoiam ligação entre Suzano e Rio Grande da Serra e devem levar demanda a Tarcísio

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL), e o deputado estadual Marcos Damásio apoiam a proposta que defende a criação de uma linha ferroviária ligando Rio Grande da Serra a Suzano. A proposta deve ser levada para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A iniciativa faz parte do Movimento de Circulação de Trens entre Rio Grande da Serra e Suzano (MTRS) e pretende o reaproveitamento de um trecho ferroviário já existente, que liga as duas cidades, mas que hoje é utilizado pela MRS Logística para o transporte de cargas.

Damásio confirmou seu apoio à iniciativa, destacando que toda proposta que melhore a mobilidade no Alto Tietê merece atenção e apoio. “A integração ferroviária entre Rio Grande da Serra e Suzano é um projeto importante, que traria benefícios diretos aos trabalhadores, estudantes e famílias que se deslocam diariamente pela nossa região. Como deputado estadual, estou à disposição para dialogar com o Governo do Estado e com a Secretaria de Transportes Metropolitanos a fim de avaliar a viabilidade técnica e econômica dessa proposta”, afirmou.

O deputado ainda ressaltou que é fundamental que os investimentos em transporte público sejam pensados com responsabilidade e foco no desenvolvimento regional, especialmente nas cidades do Alto Tietê, que há anos aguardam melhorias estruturais. “Defendo que o Estado olhe com atenção para o nosso eixo metropolitano, garantindo obras e projetos que gerem qualidade de vida, empregos e integração entre os municípios. Se confirmada a viabilidade, podem contar com o meu apoio para cobrar os próximos passos dessa iniciativa”, concluiu.

Para André do Prado, a criação de uma linha ferroviária ligando Rio Grande da Serra a Suzano representaria um avanço importante para a mobilidade regional. “Essa proposta é fundamental para o fortalecimento do transporte no Alto Tietê e para o desenvolvimento da região. Toda iniciativa que promova a integração entre os municípios e facilite o deslocamento da população merece atenção e diálogo com o Governo do Estado”, afirmou.

Além disso, grandes investimentos na área de transporte vêm sendo realizados. “Projetos que há alguns anos pareciam distantes hoje se tornaram realidade, como a extensão da Linha 11-Coral até César de Souza, em Mogi das Cruzes. Outros avanços incluem o Trem Intercidades (TIC) nos eixos Oeste e Campinas–São Paulo, além da concessão do Lote Alto Tietê”, destacou Prado.

Linha existe atualmente como transporte para trem de carga

O DS mostrou, na edição de domigo, que o Movimento de Implantação de Trem entre Rio Grande da Serra e Suzano (MTRS) tem ganhado força nas redes sociais nos últimos dias e reforça um pedido feito desde os anos 2000, quando o jornal passou a fazer a cobertura sobre o assunto.

Na ocasião, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descartou a implantação de estação de trem em Palmeiras, assunto que voltou a ser falado nas redes sociais nos últimos dias.

Na ocasião, a companhia disse que “o trecho férreo (que liga as cidades de Suzano e Rio Grande da Serra) pertence à MRS Logística, e os sistemas de trens de carga e de passageiros são incompatíveis”.

Desta vez, nos últimos dias, o MTRS reforçou a iniciativa para buscar a criação de uma linha de trem que ligue os dois municípios, facilitando a locomoção de passageiros que vêm do ABC Paulista.

Uma linha chamada EF479 já existe no trecho desejado, mas atualmente é utilizada apenas para o transporte de cargas. A ferrovia, que liga Rio Grande da Serra a Suzano, tem cerca de 30 quilômetros de extensão e foi construída entre 1966 e 1971. Em 2005, a CPTM realizou um estudo para avaliar a viabilidade de transformar o trecho em uma linha de transporte público, mas concluiu que não havia demanda suficiente. O projeto previa, inclusive, a construção de novas estações, como as de Ourofino Paulista, Palmeiras e Jardim Cacique, que juntas somariam quase 80 mil habitantes atendidos. O trecho passa pela região do Colocado, em Suzano, e teria como estação final o município. Atualmente, moradores de Rio Grande da Serra têm se mobilizado para tentar fazer com que essa demanda seja reconsiderada.