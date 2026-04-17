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Jornal Diário de Suzano - 17/04/2026
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Trânsito

DER-SP inicia Operação Tiradentes com expectativa de 17,4 milhões de veículos

Número representa aumento de 11,2% em relação a 2025; 1.433 colaboradores e 310 veículos serão mobilizados nas estradas paulistas não concedidas

17 abril 2026 - 12h38Por Agência SP
As operações especiais realizadas pelo DER-SP são um conjunto de ações planejadas visando garantir que as condições de segurança ao usuário e a fluidezAs operações especiais realizadas pelo DER-SP são um conjunto de ações planejadas visando garantir que as condições de segurança ao usuário e a fluidez - (Foto: Agência SP)

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), inicia, entre sexta-feira (17) e terça-feira (21), a Operação Tiradentes 2026. Durante o período, medidas operacionais serão adotadas para garantir a segurança e a fluidez do tráfego nas rodovias estaduais.

Até terça-feira (21), mais de 17,4 milhões de veículos devem circular pelos 12,1 mil quilômetros de não concedidas de São Paulo – número 11,2% superior ao registrado no mesmo feriado de 2025.

O DER-SP contará com 1.433 colaboradores e 310 veículos, incluindo caminhonetes, picapes, guinchos leves e pesados, motocicletas, veículos de apoio e do tipo papacone. Entre as operações previstas estão o monitoramento do tráfego, liberação do acostamento, faixa reversível, controle de acesso e o desvio operacional.

Apenas nas regiões serrana e litorânea serão mobilizados 363 colaboradores e 90 veículos para atender à alta demanda das rodovias Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), Oswaldo Cruz (SP 125) e Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046), que devem receber mais de 560 mil veículos.

“As ações do DER-SP durante o feriado são essenciais para ampliar a eficiência na execução das atividades, com resposta rápida às demandas de tráfego e segurança viária”, afirma Sergio Codello, presidente do DER-SP.

As operações especiais realizadas pelo DER-SP são um conjunto de ações planejadas visando garantir que as condições de segurança ao usuário e a fluidez no sistema viário sejam mantidas próximas às condições em dias normais.

Estimativa de volume de tráfego

Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055) – Região de Caraguatatuba
Sexta (17/04/2026): 35.727 veículos
Sábado (18/04/2026): 32.001 veículos
Domingo (19/04/2026): 29.189 veículos
Segunda (20/04/2026): 29.484 veículos
Terça (21/04/2026): 34.801 veículos
Total: 161.202 veículos

Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055) – Região de Bertioga
Sexta (17/04/2026): 27.111 veículos
Sábado (18/04/2026): 25.062 veículos
Domingo (19/04/2026): 24.814 veículos
Segunda (20/04/2026): 23.013 veículos
Terça (21/04/2026): 30.411 veículos
Total: 130.411 veículos

Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125)
Sexta (17/04/2026): 15.871 veículos
Sábado (18/04/2026): 12.844 veículos
Domingo (19/04/2026): 11.172 veículos
Segunda (20/04/2026): 10.928 veículos
Terça (21/04/2026): 16.046 veículos
Total: 66.861

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123)
Sexta (17/04/2026): 31.912 veículos
Sábado (18/04/2026): 30.108 veículos
Domingo (19/04/2026): 25.456 veículos
Segunda (20/04/2026): 24.955 veículos
Terça (21/04/2026): 34.017 veículos
Total: 146.448 veículos

Rodovia Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046)
Sexta (17/04/2026): 11.317 veículos
Sábado (18/04/2026): 11.729 veículos
Domingo (19/04/2026): 9.122 veículos
Segunda (20/04/2026): 9.024 veículos
Terça (21/04/2026): 14.045 veículos
Total: 55.237 veículos

Demais rodovias administradas pelo DER-SP
Sexta-feira (17/04/2026): 4.023.098 veículos
Sábado (18/04/2026): 3.326.151 veículos
Domingo (19/04/2026): 2.906.453 veículos
Segunda-feira (20/04/2026): 2.902.430 veículos
Terça-feira (21/04/2026): 3.745.712 veículos
Total: 16.903.844 veículos

Horários de menos movimento

  • Sexta (17/04/2026): 0h às 14h; 22h à 0h
  • Sábado (18/04/2026): 0h às 7h; 22h à 0h
  • Domingo (19/04/2026): 0h às 9h; 22h à 0h
  • Segunda (20/04/2026): 0h às 7h; 22h à 0h

Em situações de emergência, o DER-SP pode ser acionado gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 0800 055 5510.

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