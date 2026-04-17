DER-SP inicia Operação Tiradentes com expectativa de 17,4 milhões de veículos

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), inicia, entre sexta-feira (17) e terça-feira (21), a Operação Tiradentes 2026. Durante o período, medidas operacionais serão adotadas para garantir a segurança e a fluidez do tráfego nas rodovias estaduais.

Até terça-feira (21), mais de 17,4 milhões de veículos devem circular pelos 12,1 mil quilômetros de não concedidas de São Paulo – número 11,2% superior ao registrado no mesmo feriado de 2025.

O DER-SP contará com 1.433 colaboradores e 310 veículos, incluindo caminhonetes, picapes, guinchos leves e pesados, motocicletas, veículos de apoio e do tipo papacone. Entre as operações previstas estão o monitoramento do tráfego, liberação do acostamento, faixa reversível, controle de acesso e o desvio operacional.

Apenas nas regiões serrana e litorânea serão mobilizados 363 colaboradores e 90 veículos para atender à alta demanda das rodovias Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), Oswaldo Cruz (SP 125) e Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046), que devem receber mais de 560 mil veículos.

“As ações do DER-SP durante o feriado são essenciais para ampliar a eficiência na execução das atividades, com resposta rápida às demandas de tráfego e segurança viária”, afirma Sergio Codello, presidente do DER-SP.

As operações especiais realizadas pelo DER-SP são um conjunto de ações planejadas visando garantir que as condições de segurança ao usuário e a fluidez no sistema viário sejam mantidas próximas às condições em dias normais.

Estimativa de volume de tráfego

Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055) – Região de Caraguatatuba

Sexta (17/04/2026): 35.727 veículos

Sábado (18/04/2026): 32.001 veículos

Domingo (19/04/2026): 29.189 veículos

Segunda (20/04/2026): 29.484 veículos

Terça (21/04/2026): 34.801 veículos

Total: 161.202 veículos

Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055) – Região de Bertioga

Sexta (17/04/2026): 27.111 veículos

Sábado (18/04/2026): 25.062 veículos

Domingo (19/04/2026): 24.814 veículos

Segunda (20/04/2026): 23.013 veículos

Terça (21/04/2026): 30.411 veículos

Total: 130.411 veículos

Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125)

Sexta (17/04/2026): 15.871 veículos

Sábado (18/04/2026): 12.844 veículos

Domingo (19/04/2026): 11.172 veículos

Segunda (20/04/2026): 10.928 veículos

Terça (21/04/2026): 16.046 veículos

Total: 66.861

Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123)

Sexta (17/04/2026): 31.912 veículos

Sábado (18/04/2026): 30.108 veículos

Domingo (19/04/2026): 25.456 veículos

Segunda (20/04/2026): 24.955 veículos

Terça (21/04/2026): 34.017 veículos

Total: 146.448 veículos

Rodovia Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046)

Sexta (17/04/2026): 11.317 veículos

Sábado (18/04/2026): 11.729 veículos

Domingo (19/04/2026): 9.122 veículos

Segunda (20/04/2026): 9.024 veículos

Terça (21/04/2026): 14.045 veículos

Total: 55.237 veículos

Demais rodovias administradas pelo DER-SP

Sexta-feira (17/04/2026): 4.023.098 veículos

Sábado (18/04/2026): 3.326.151 veículos

Domingo (19/04/2026): 2.906.453 veículos

Segunda-feira (20/04/2026): 2.902.430 veículos

Terça-feira (21/04/2026): 3.745.712 veículos

Total: 16.903.844 veículos

Horários de menos movimento

Sexta (17/04/2026): 0h às 14h; 22h à 0h

Sábado (18/04/2026): 0h às 7h; 22h à 0h

Domingo (19/04/2026): 0h às 9h; 22h à 0h

Segunda (20/04/2026): 0h às 7h; 22h à 0h

Em situações de emergência, o DER-SP pode ser acionado gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 0800 055 5510.