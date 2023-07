Desenrola Brasil: agências da Caixa em Suzano abrem 1 hora mais cedo

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai abrir as quatro agências de Suzano com uma hora de antecedência, nesta sexta-feira (21), para ação voltada ao público do Desenrola Brasil.

Em Suzano, o horário de atendimento começará às 9 horas e se encerrará às 15 horas.

Outras informações sobre a rede de atendimento estão disponíveis no nosso site: Encontre a Caixa.

A presidente do banco, Maria Rita Serrano, visitará agências do Distrito Federal, capitaneando a ação e acompanhando o atendimento.

“A Caixa já baixou dos cadastros externos de restrição de crédito a dívida de até R$ 100,00 de 225 mil clientes. Nesta sexta-feira, faremos o Dia do Desenrola, uma mobilização dos empregados para atender a população de forma mais direcionada, inclusive com a presença de dirigentes do banco em unidades espalhadas pelo país”, ressalta a presidenta.

Além do atendimento especial nas agências, o caminhão-agência da Caixa estará na cidade de Santos (SP), como mais uma forma de atender a população. As condições começaram a ser oferecidas pelo banco na última segunda-feira (17) e seguem válidas até 31 de dezembro, conforme regras do programa.

Campanha Tudo em Dia Caixa

Além do Desenrola Brasil, a Caixa promove sua campanha própria Tudo Em Dia Caixa.

A ação oferece mais uma oportunidade de renegociação de dívidas para os clientes do banco, com até 90% de desconto, e abrange dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas. Cerca de 90% dos clientes contemplados pela campanha possuem dívidas passíveis de serem quitadas por até R$ 2 mil. As condições estão disponíveis de acordo com o perfil do contrato.

Com as ações de negociação, milhares de brasileiros terão a oportunidade de negociar suas dívidas e retornar ao mercado de crédito bancário. Com isso, os clientes poderão planejar a realização de sonhos, como comprar uma casa própria ou um automóvel, por exemplo. O cliente pode ainda ter acesso a crédito para empreender, gerando emprego e renda, e movimentar a economia em sua localidade.

Mais informações sobre as condições especiais de negociação de dívidas podem ser conferidas no site da Caixa.