Desenvolvimento Econômico apresenta balanço em audiência

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego apresentou nesta segunda-feira (02/09), durante audiência pública organizada pela Câmara de Suzano, o balanço de atividades da pasta nos oito primeiros meses deste ano. Ao longo da prestação de contas, foram compartilhados dados referentes ao trabalho dos Departamentos de Agricultura, de Desenvolvimento Humano, de Desenvolvimento de Negócios e Turismo, de Relações Institucionais e de Artesanato. O encontro foi conduzido pelo vereador Jaime Siunte.

Com relação ao Departamento de Artesanato, foi anunciado nesta oportunidade, pela coordenadora do setor, Vanessa Cury, que está em andamento o chamamento público para o cadastramento de artesãos. Os munícipes interessados precisam agendar um horário para demonstração do trabalho, por meio do WhatsApp (11) 4742-9579. A prova de confecção já está sendo realizada e se estenderá até o dia 13 de setembro (sexta-feira), tanto no período da manhã, das 9 às 11 horas, como à tarde, entre 13h30 e 15h30, no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região central, localizada na avenida Paulo Portela, 210, no setor de Artesanato, que fica no térreo da unidade.

No momento da prova de confecção, deverão ser apresentadas cópias dos documentos de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), duas fotos 3x4, comprovante de residência em Suzano e peças já prontas. Na ocasião, a Comissão de Promoção do Artesanato avaliará os produtos apresentados por cada artesão, que ainda precisará confeccionar uma peça neste momento. Os que tiverem produtos enquadrados na Lei Municipal do Artesanato de Suzano receberão a carteira da administração municipal, que garante o direito à participação em feiras, eventos, cursos e excursões. Os candidatos serão avisados por WhatsApp sobre o resultado da prova e quando poderão retirar a carteira.

Além do incentivo ao artesanato, na prestação de contas na Câmara, ainda foram demonstrados os números contabilizados pelo Departamento de Agricultura, que deu suporte a 110 agricultores parceiros e 150 produtores, realizando 400 atendimentos técnicos e 390 atendimentos relacionados às demandas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O trabalho do setor também beneficiou 25 entidades, por meio do Banco de Alimentos, garantindo a doação de 137,5 toneladas de alimentos, que beneficiaram 2.113 famílias com 1.423 refeições.

Outro aspecto abordado na audiência pública foi o trabalho proporcionado nas unidades do Centrus, que registraram um total de 45.413 atendimentos, sendo 41.463 na unidade da região central e outros 3.950 no Centrus Norte, situado na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta, nas dependências do Supermercado Nagumo. Esses dois polos também realizaram 2.433 atendimentos referentes ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outros 371 relacionados ao Banco do Povo, destinado a garantir suporte para empreendedores de baixa renda. Nesses oito primeiros meses do ano, a atividade econômica também foi estimulada pelo projeto “Suzano Mais Emprego”, que disponibilizou por meio do site suzanomaisemprego.com.br um total de 1.428 vagas, recebendo 25.150 currículos.