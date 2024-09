Desenvolvimento Econômico recebe 40 propostas de candidatos

Os candidatos a prefeito de Suzano desenvolveram 41 propostas para desenvolver a economia da cidade, além de gerar empregos e movimentar o comércio local. O cargo de chefe do Executivo suzanense é disputado por cinco postulantes.

O candidato Caian Zambotto (PSOL) desenvolveu dez propostas para a área. Entre elas está a inclusão social e equidade, o que garantiria que o crescimento econômico beneficie todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis.

O desenvolvimento sustentável, com o uso responsável dos recursos naturais e a promoção de práticas empresariais sustentáveis também é uma proposta. Essa ideia busca que o crescimento econômico da cidade respeite o meio ambiente e as futuras gerações.

O candidato pensa em descentralizar e reduzir as desigualdades regionais, visando promover um desenvolvimento equilibrado entre os distritos do município, reduzindo disparidades regionais e fortalecendo a coesão social.

Outras propostas de Caian são: estimular o empreendedorismo e a inovação para dinamizar a economia local; participação ativa da sociedade civil para garantir a transparência e a legitimidade das políticas públicas; investir na capacitação dos cidadãos para que eles possam aproveitar as novas oportunidades econômicas; integração de políticas públicas e a formação de parcerias estratégias entre o setor público, privado e a sociedade civil para potencializar recursos e ampliar o impacto das ações governamentais; fortalecer o comércio e a indústria local para gerar empregos e criar uma economia resiliente e sustentável; integrar a produção agrícola sustentável com o apoio à agricultura familiar garantindo acesso a alimentos de qualidade e promover a inclusão produtiva; e criar a Agência Suzano Digital, uma inovação estratégica que visa fomentar a economia local por meio de uma moeda digital própria.

A candidata Gerice Lione (Podemos) colocou nove propostas em seu plano de Governo. Ela se propõe a criar os centros de apoio ao empreendedor, com orientação e capacitação, além de facilitar o acesso ao crédito para pequenos e médios empresários, buscando incentivar o crescimento econômico.

Gerice quer criar áreas específicas para atrair novas indústrias e empresas de tecnologia. Ela também quer realizar cursos técnicos e de qualificação para aumentar a empregabilidade dos cidadãos. A candidata quer incentivar os investimentos privados em infraestrutura e serviços e se propõe a promover eventos e feiras de negócios, facilitar o networking e o comércio local.

Outras propostas de Gerice são: desenvolver atrações e infraestrutura para promover Suzano como destino turístico; simplificar os processos de abertura e regularização de empresas; e criar um conselho de desenvolvimento econômico, que será um fórum para discussão e planejamento estratégico das políticas econômicas.

O candidato Pedro Ishi (PL) desenvolveu 19 propostas para a área, entre elas está garantir a continuidade dos processos de desburocratização e informatização da cidade. A criação do Centro Público de Economia Criativa para atrair, desenvolver e disseminar iniciativas também está proposta. Pedro também quer garantir as atividades do Banco do Povo Paulista, como serviços de financiamento e fomento de pequenos empreendedores. Ele também se dispõe a promover ações conjuntas para fortalecimento dos centros comerciais e promover ações de acesso ao emprego e à geração de renda.

O candidato colocou em seu plano de Governo que quer fortalecer os Programas de Aquisição de Alimentos da agricultura local e a assistência técnica aos produtores rurais, além de implantar o Centro Unificado de Serviços (Centrus) em Palmeiras.

Outras propostas de Pedro são: articulação para atrair agências bancárias para a região norte e sul da cidade; ações de estímulo ao desenvolvimento na área de prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen; estimular e apoiar a criação de circuitos turísticos; promover a sinalização específica para atrativos turísticos do município; valorizar a Vila Baruel, tornando-a um centro turístico, espaço de educação ambiental e valorização da memória material e imaterial da cidade; promover a divulgação das festas tradicionais de Suzano; potencializar o “Turismo de Eventos e Negócios; implantar o Centro de Eventos no Parque Max Feffer; promover o turismo rural no Distrito de Palmeiras; incentivar a instalação de novas empresas em Suzano e estimular a permanência das já instaladas gerando emprego e desenvolvimento; implantar o Net Work Suzano e estimular o relacionamento e a geração de negócios entre as empresas estabelecidas no território; e ampliar o Programa de Aquisição de Alimentos Municipal e fortalecer o PAA Federal fortalecendo a agricultura local.

Sérgio do Povo (Mobiliza) tem três propostas para a área. A primeira é a doação de descontos nos pagamentos de tributos para a empresa da cidade que gerar empregos para residentes do município. O candidato também quer ampliar o investimento em programas de jovem aprendiz. A última ideia é criar a Escola de Empreendedorismo de Suzano.

Walmir Pinto (PV) não enumerou em seu plano de Governo as propostas para a área, mas afirmou que o desenvolvimento econômico deve ser alinhado com práticas que preservem o meio ambiente e promovam a equidade social, a criação de oportunidades de trabalho e a geração de renda. Isso tudo, segundo seu plano de Governo, deve estar integrado a estratégias que incentivem o uso responsável dos recursos naturais e a redução das desigualdades sociais.