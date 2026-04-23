Dia Mundial do Livro: CPTM tem ações culturais e distribuição gratuita de exemplares nas estações

No dia 23 de abril é celebrado o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. Durante a semana de comemoração, a CPTM realiza várias ações voltadas ao incentivo à leitura, à valorização da produção literária e ao reconhecimento do papel dos autores. A data, instituída pela UNESCO, é simbólica para a literatura mundial por marcar o falecimento de dois grandes nomes da literatura mundial: William Shakespeare e Miguel de Cervantes.

O Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais é mais que uma homenagem; ele se consolida como uma mobilização global essencial para reafirmar o livro como um elo vital entre passado e futuro. Diante de um cenário desafiador, a data reforça a importância de conectar gerações e culturas por meio da literatura, especialmente em um momento em que a valorização do hábito da leitura se torna uma prioridade estratégica em diversos países.

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro, em 2024 o país passou a ter mais não-leitores (53%) do que leitores (47%). A tendência acompanha o cenário internacional. Nos Estados Unidos, o número de leitores por prazer caiu mais de 40% nas últimas duas décadas, de acordo com uma pesquisa da Universidade da Flórida e do University College London. Já na Europa, quase metade da população não leu um único livro em um ano, de acordo com uma pesquisa do Gabinete de Estatísticas da Europa, Eurostat.

Estudos científicos indicam que a leitura em papel favorece maior compreensão e retenção do conteúdo, especialmente entre crianças, por envolver aspectos sensoriais que ampliam o processamento cognitivo. As ações da CPTM reforçam a importância de valorizar a leitura e também os autores, já que sem autores, não há livros, e sem livros perde-se uma das principais ferramentas de formação humana e cultural.

Incentivo à leitura na CPTM

Na quinta-feira (23), na Estação Ipiranga, uma ação em parceria com a Sociedade Paulista de Pediatria prevê a distribuição de mil livros ao público. A iniciativa aproveita o fluxo de passageiros para colocar o livro nas mãos de quem, muitas vezes, não teria contato com esse tipo de material no dia a dia.

Na Estação Itaquaquecetuba, serão distribuídos 200 livros em parceria com a Letraria Cultural para estimular o hábito da leitura de forma espontânea, convidando os passageiros a levarem um exemplar e, a partir dessa experiência, criarem ou retomarem o vínculo com a literatura.

Já na sexta-feira (24), na Estação Tatuapé, haverá uma roda de conversa literária, com a leitura de trechos da obra Quebrando os Limites Vol. 2 – Mulheres Negras e o Poder de Avançar, da escritora Valdinere Cristina, e Poemas Ynacabados da autora Esmeralda Ribeiro, seguida de um bate-papo dinâmico com as escritoras. A ação valoriza a literatura produzida por mulheres e promove o diálogo direto entre texto e leitor, transformando a estação em um espaço de escuta, reflexão e troca.

Na Estação Itaquaquecetuba, o foco é a formação de leitores desde a infância, com a distribuição de 400 livros, sendo metade infantis e metade voltados ao público adulto. Em uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Itaquaquecetuba, os personagens do Sítio do Picapau Amarelo, Emília, Visconde de Sabugosa e Narizinho, estarão por lá para incentivar o hábito da leitura, resgatando referências afetivas e aumentando o contato das crianças com histórias que fazem parte da cultura brasileira.

A CPTM faz a sua parte em ações que levam a literatura para o cotidiano dos passageiros. Em 2025, foram quase 11 mil livros doados em diversas ações. Este ano, somente no primeiro trimestre, foram distribuídos 2.103 exemplares, demonstrando a consolidação dessas atividades ao longo do tempo. Além das ações pontuais, a CPTM mantém iniciativas permanentes, como estantes de troca e gelotecas, que incentivam o compartilhamento de livros entre passageiros e ampliam o alcance da leitura na rotina diária.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.

Serviço

Distribuição de 200 livros

Local: Estação Itaquaquecetuba (Linha 12-Safira)

Data: 23/04

Horário: 10h30

Distribuição de 400 livros, show musical e com os personagens do Sítio do Picapau Amarelo

Local: Estação Itaquaquecetuba (Linha 12-Safira)

Data: 24/04

Horário: das 8h30 às 12h30

Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais

Distribuição de 1.000 livros

Local: Estação Ipiranga (Linha 10-Turquesa)

Data: 23/04

Horário: 10h30

Roda de conversa com leitura de trechos de obras de Esmeralda Ribeiro e Valdirene Cristina, seguida de bate-papo com o público

Local: Estação Tatuapé (Linha 11-Coral e Linha 12-Safira)

Data: 24/04

Horário: 12h