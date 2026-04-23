UPA do Revista pode ser habilitada pelo Ministério da Saúde

A habilitação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista por parte do Governo Federal aliviaria os cofres públicos municipais, de acordo com a superintendente do Ministério da Saúde em São Paulo, Cláudia Maria Afonso de Castro, que esteve no DS Entrevista na última semana.

Ela explicou que é possível habilitar o equipamento, o que significaria um financiamento do Governo Federal para a execução das atividades na UPA.

“O município vê que está fazendo no modelo certo e pede para receber. Isso já diminuiria o quanto o município precisa colocar na assistência à Saúde”, explicou. Com o financiamento, a Prefeitura poderia fazer investimentos em outros equipamentos de Saúde municipais.

Para que a habilitação seja concluída, a Secretaria de Saúde de Suzano precisa entrar em contato com o Ministério da Saúde e passar diversas informações sobre o funcionamento do equipamento, como a quantidade de funcionários, por exemplo.

“A cidade dá entrada com o pedido, a área técnica do Ministério da Saúde confirma todas as informações e coloca no Orçamento. Aí precisa esperar a oportunidade para ter o orçamento e fazer a habilitação. Desde 2023, muitos serviços foram habilitados”, finalizou a superintendente.



Déficit de agentes de saúde

A cidade de Suzano conta com um déficit de 33 agentes comunitários de saúde. O município tem 175 profissionais na área e recebe o financiamento para 142 agentes.

Cláudia explicou que o pagamento é feito baseado em equipes. O maior número de agentes pode se dar pois as áreas de atendimento de algumas unidades de saúde são maiores.

“Todos os programas são pensados em cima da equipe. Se tem uma equipe, é um médico, um enfermeiro, cinco técnicos de enfermagem e cinco agentes comunitários. É sobre esse desenho que você consegue fazer o financiamento. Sei que em determinadas unidades a distância é grande e às vezes uma agente não dá conta, então o município decide aumentar o número de agentes e divide a área”.

Para que o déficit diminua, é necessário que a Prefeitura entre com um pedido para uma complementação no financiamento. No pedido, é feita a justificativa do déficit e o Ministério da Saúde faz uma análise antes da aprovação.

A entrevista completa da superintendente do Ministério da Saúde em São Paulo está disponível no site, YouTube e Facebook do Diário de Suzano.