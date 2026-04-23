Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 23 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura realiza ações de revitalização em vias públicas de Ferraz

Intervenções contemplam manutenção urbana e pintura de calçadas, promovendo mais segurança e bem-estar à população

23 abril 2026 - 10h55Por De Ferraz
Prefeitura realiza ações de revitalização em vias públicas de FerrazPrefeitura realiza ações de revitalização em vias públicas de Ferraz - (Foto: Vinicius Cavalcante / Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos, realizou na última quarta-feira (22) uma série de ações de revitalização em importantes vias do município. As intervenções fazem parte do cronograma contínuo de zeladoria urbana, com foco na conservação dos espaços públicos e na melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Entre os pontos atendidos, a Rua Abílio Leite Guimarães recebeu serviços de revitalização voltados à organização e manutenção do espaço urbano, contribuindo para melhores condições de circulação e valorização da via. Já na Rua Hildebrando da Silveira, as equipes executaram a pintura de calçadas, medida que reforça a sinalização, amplia a acessibilidade e proporciona mais segurança para pedestres.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, as ações são planejadas com base nas demandas da população e em vistorias técnicas realizadas nos bairros, priorizando áreas que necessitam de intervenções mais imediatas.

O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, ressaltou o impacto direto dos serviços no cotidiano da cidade. “Estamos trabalhando de forma contínua para manter Ferraz mais limpa, organizada e segura. Essas intervenções são fundamentais para garantir melhores condições de uso dos espaços públicos e mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia Mundial do Livro: CPTM tem ações culturais e distribuição gratuita de exemplares nas estações
Cidades

Dia Mundial do Livro: CPTM tem ações culturais e distribuição gratuita de exemplares nas estações

Poá realiza Feira de Economia Criativa nesta sexta-feira (24)
Cidades

Poá realiza Feira de Economia Criativa nesta sexta-feira (24)

Prefeitura de Ferraz realiza limpeza de córrego e manutenção de boca de lobo no Jardim Anchieta
Cidades

Prefeitura de Ferraz realiza limpeza de córrego e manutenção de boca de lobo no Jardim Anchieta

Calor e chegada de massa de ar seco aumentam pressão por economia de água no estado de SP
Meio Ambiente

Calor e chegada de massa de ar seco aumentam pressão por economia de água no estado de SP

UPA do Revista pode ser habilitada pelo Ministério da Saúde
Cidades

UPA do Revista pode ser habilitada pelo Ministério da Saúde

Transporte celebra Dia Nacional da Paz no Trânsito com ação no Terminal Norte
Cidades

Transporte celebra Dia Nacional da Paz no Trânsito com ação no Terminal Norte